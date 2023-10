Bornes de recharge à L’Étape: des problèmes et des solutions pour Hydro-Québec

Hydro-Québec installera trois nouvelles bornes de recharge rapide ainsi qu’une génératrice à la halte routière L’Étape, dans la Réserve faunique des Laurentides, pour répondre à la demande croissante et améliorer le service plombé par de nombreuses pannes.

Depuis l’implantation des premières bornes en 2019, la société d’État a dénombré au moins 16 pannes majeures, chacune d’une durée de plus de cinq heures.

Elles ont d’ailleurs été hors service pendant plus de quatre jours en décembre 2022 lorsqu’une violente tempête avait déferlé sur le Québec, privant plusieurs centaines de milliers de Québécois d’électricité.

Une situation semblable était survenue en novembre 2021, alors que les six bornes de recharge d’Hydro-Québec ont été hors d’usage pendant plus de 30 heures, forçant le remorquage d’au moins six véhicules qui n’avaient pas l’énergie nécessaire pour terminer leur parcours.

Il faut dire que les bornes de L’Étape sont les seules disponibles dans un rayon de 100 kilomètres, que ce soit vers le Saguenay ou en direction de Québec.

La génératrice, qui sera normalement installée d’ici la fin de l’année, devrait permettre de régler cette problématique, du moins en partie.

Forte demande

La disponibilité des bornes a également fait rager certains électromobilistes sur les réseaux sociaux, déplorant de devoir attendre pour recharger leur véhicule notamment en été.

Photo Didier Debusschère

L’implantation des trois nouvelles bornes de recharge rapide permettra donc de répondre à cette demande alors que l’engouement grandissant pour les véhicules ne semble pas s’estomper.

À l’heure actuelle, le Québec compte d’ailleurs près de 200 000 véhicules électriques sur ses routes comparé à un peu plus de 40 000 à pareille date en 2019.

D’autres pistes de solutions

En plus de ces nouveaux ajouts, Hydro-Québec étudie également la possibilité d’implanter une borne «autonome» qui fonctionnerait avec des batteries ainsi que des panneaux solaires.

D’ici là, la société d’État conseille aux usagers du circuit électrique de faire une recharge complète avant même d’entrer dans le parc des Laurentides.

«Avant de faire le trajet dans le parc des Laurentides, nous suggérons aux électromobilistes de vérifier l’état des bornes à L’Étape. Ils peuvent aussi privilégier de faire une recharge à Stoneham ou à Laterrière afin d’éviter ou de limiter le temps de recharge à L’Étape», a déclaré le circuit électrique d’Hydro-Québec dans une déclaration officielle.