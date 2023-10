«Je ne dors plus la nuit»: des restaurateurs de Québec sur le qui-vive après une série de cambriolages

Des restaurateurs de Québec font face à un véritable fléau depuis quelques semaines, alors qu’un voleur peu scrupuleux et culotté s’est introduit dans leurs commerces plusieurs fois en quelques jours.

«Ce n’est pas compliqué, je ne dors plus la nuit. Je me suis mis une alarme à 4h du matin chaque jour pour regarder mes caméras», raconte Antoine Paquin, propriétaire du bar Les Yeux Bleus, sur la rue Saint-Jean.

Son établissement a été cambriolé par un voleur le 30 septembre dernier. Le malfaiteur est parvenu à s’introduire dans le commerce et à arracher le coffre-fort vissé dans le plancher avant de s’enfuir avec de l’argent et des bouteilles.

Photo fournie par Antoine Paquin

Insatisfait de ses trouvailles, ce dernier a eu le culot de revenir au même endroit une semaine plus tard pour effectuer son manège une deuxième fois, malgré l’ajout de mesures de sécurité dans le bar.

«Il a essayé de se creuser un trou dans le gyproc avec un tournevis pour passer dans le mur, c’est un vrai maniaque. [...] Les dommages et les pertes s’élèvent à plus de 8000$», lance M. Paquin, qui a fait installer un système d’alarme depuis les événements.

Une douzaine de victimes

Selon des commerçants contactés par Le Journal, une douzaine de restaurants, bars et magasins auraient été dévalisés par l’individu en question depuis le mois d’août. Plusieurs ont reçu sa «visite» à deux, trois et même quatre reprises en quelques semaines.

«La première fois, il a brisé une boîte à clé verrouillée pour entrer. La deuxième fois, il a détruit le grillage d’une fenêtre avec des outils et l’a fracassée pour débarrer la porte», relate Philippe Racine, propriétaire du Bistro Saint-Malo, sur la rue Saint-Paul.

Le malfaiteur a tenté sa chance une troisième fois, quelques jours plus tard, avec un pied-de-biche pour forcer la porte. L’arrivée de la police l’a toutefois fait fuir avant qu’il n’y parvienne. Mais moins de 48h après avoir discuté avec Le Journal, M. Racine a été de nouveau visé par le bandit qui en a profité pour «enlever un bout de mur».

Photo Didier Debusschère

En comparant leurs images de caméras, les restaurateurs ont pu constater qu’il s’agissait d’une seule et même personne. Philippe Bolduc, le propriétaire de Phil Smoked Meat, l’a aussi reconnu pour l’avoir embauché en juin dernier.

«Il m’a demandé une avance d’une semaine de paie et d’une semaine de vacances. Puis, il a disparu dans la nature», raconte-t-il.

Enquête en cours

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) confirme être au courant de la situation qui sévit depuis plusieurs semaines dans le secteur La Cité-Limoilou.

«Plusieurs commerçants nous ont signalé avoir été victimes d’introduction par effraction. L’enquête progresse activement», indique David Poitras, porte-parole du corps de police.

Mais l’impatience commence à se faire sentir parmi les restaurateurs, qui dénoncent la lenteur de la progression du dossier.

Photo Didier Debusschère

«C’est décourageant de voir qu’autant de commerces ont été visés et que l’homme court toujours. Il devrait y avoir une plus grande présence policière sur le terrain», estime Ulises Sedano, propriétaire de la boulangerie La Molette.

Photo fournie par Antoine Paquin

Ce qu’ils ont dit

«La troisième fois, il n’avait plus rien à voler à part un sandwich qu’il a mangé avant de partir.»

Ulises Sedano, propriétaire de la boulangerie La Molette, victime de trois cambriolages en 12 jours

«C’est plus qu’enrageant. La police a toutes nos images et ses empreintes depuis des semaines et elle n’est pas capable de l’arrêter.»

Philippe Racine, propriétaire du Bistro Saint-Malo, victime de quatre cambriolages en 33 jours

«On travaille fort depuis des années pour notre commerce et notre argent. C’est moi et tout mon staff qui sommes dévastés.»

Antoine Paquin, propriétaire du bar Les Yeux Bleus, victime de deux cambriolages en 8 jours

«C’est un beau parleur, il m’a dit que je pouvais lui faire confiance. Il m’a complètement enfirouapé.»

Philippe Bolduc, propriétaire de Phil Smoked Meat, qui a donné une avance de paie au suspect, qu’il n’a jamais revu.