Ces équipes qui ont connu la perfection

Les joueurs de la cuvée 1972 des Dolphins de Miami demeureront les seuls membres du club des équipes invaincues en une saison de la NFL pour au moins une autre année.

En effet, la sixième semaine d’activités dans le circuit Goodell a été marquée par des revers des 49ers de San Francisco et des Eagles de Philadelphie. Les deux formations étaient les seules à ne pas avoir subi l’affront de la défaite après cinq matchs. C’est maintenant chose du passé, gracieuseté des Browns de Cleveland et des Jets de New York.

• À lire aussi: Un grand jour pour le football québécois

Voici cinq équipes sportives qui peuvent se vanter d’avoir été invaincues :

-Dolphins, football, 1972

À tout seigneur, tout honneur! En 1972, les Dolphins sont devenus la première et la seule équipe de l’ère du Super Bowl à avoir connu une saison parfaite. Dirigée par l’entraîneur-chef Don Shula, la formation a maintenu un dossier de 14-0 en saison régulière. Elle a ensuite remporté ses trois affrontements éliminatoires, dont le Super Bowl VII au compte de 14 à 7 contre les Redskins de Washington. Cette année-là, les Dolphins ont dominé la NFL pour le nombre de points inscrits et le plus petit nombre de points accordés.

-Lady Vols, basketball, 1998

L’édition 1998 des Lady Vols de l’Université du Tennessee est considérée comme la meilleure équipe de l’histoire du basketball universitaire féminin. Le club de la NCAA a maintenu un impressionnant dossier de 39-0, remportant au passage un troisième championnat national de suite.

-Arsenal, soccer, 2003-2004

Mené par un Thierry Henry au sommet de son art, Arsenal a amassé 90 points au classement en vertu d’une fiche de 26 victoires, 12 matchs nuls et zéro défaite. Le club a aisément remporté le championnat de la saison régulière, mais aucun autre trophée. Henry a touché la cible à 30 reprises. Combinée aux deux victoires à la fin de la saison 2002-2003 et aux neuf gains de suite au début de la campagne 2004-2005, Arsenal a vécu une série d’invincibilité de 49 rencontres entre 2002 et 2004.

-Cornhuskers, football, 1995

Les Cornhuskers de l’Université du Nebraska n’ont pas seulement maintenu un dossier de 12-0 et remporté le Fiesta Bowl en 1995. L’équipe a gagné tous ses matchs avec une avance d’au moins deux touchés. Seulement une partie a été remportée avec un écart plus petit que 20 points. Le club a marqué en moyenne 52,4 points par rencontre cette année-là.

Mention spéciale aux Cornhuskers de 1971, aux Hurricanes de l’Université de Miami de 2001 et aux Trojans d’USC de 1972, qui ont tous gagné leurs 12 matchs.

-Bruins, basketball, 1972

Visiblement, il se passait quelque chose en 1972. Au basketball masculin de la NCAA, les Bruins de UCLA étaient tout simplement dominants. Ils ont affiché un dossier de 30-0 et remporté le championnat national. Bill Walton était la grande vedette de cette équipe, lui qui maintenu une moyenne de 30,3 points par match.

Meilleures saisons régulières dans l’histoire du sport professionnel nord-américain

Ligue nationale de hockey : Bruins de Boston / 2022-2023 / 65-12-5

Baseball majeur : Cubs de Chicago / 1906 / 116-36

NFL : Patriots de la Nouvelle-Angleterre / 2007 / 16-0

Major League Soccer : Union de Philadelphie / 2022 / 19-5

NBA : Warriors de Golden State / 2015-2016 / 73-9