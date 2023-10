Correctif concernant les infirmières praticiennes

Merci d’avoir pris la peine de publier mon commentaire à propos des médecins et de leur considérable pouvoir au sein de la profession médicale. Pouvoir qu’ils exercent au détriment de certains autres corps de métiers, comme par exemple, les infirmières qui sont lésées à cet égard, car tout ce qu’elles font doit passer par le filtre des médecins. Quand je disais que ces dernières n’avaient pas assez de pouvoir, je parlais de leur autonomie individuelle, et non pas de s’être vu reconnaître un Ordre professionnel comme vous semblez l’avoir compris. Les infirmières doivent encore être supervisées par un médecin, alors que les hygiénistes dentaires comme moi, nous pouvons ouvrir une clinique sans qu’il y ait besoin de la présence d’un dentiste pour exercer notre profession.

Carole

Vous avez raison de me corriger, car seules les infirmières praticiennes spécialisées sont en mesure d’accomplir certaines activités normalement réservées aux médecins, alors que les infirmières, elles, ne le peuvent pas.