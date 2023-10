Course au leadership en 2025: les libéraux cherchent un porte-parole, pas un chef

Les libéraux n’auront donc pas de chef avant le printemps 2025. Une fois élu, le chef n’aura qu’un an et demi pour revêtir la tunique du chef de l’opposition prêt à devenir premier ministre en vue des élections de l’automne 2026.

Le choix fait par le comité électoral est de se laisser un maximum de temps pour tenter d’attirer de potentiels candidats et ainsi, éviter le couronnement tant craint. Ça se défend, à plus forte raison lorsque ça ne se bouscule pas aux portes.

Mais entre-temps, que compte faire le PLQ? La question se pose. Est-ce que les militants devront attendre l’élection d’un nouveau chef pour rebâtir la formation politique, préparer une plateforme et huiler une machine électorale rouillée et dépassée? Ou peuvent-ils le faire sans chef?

La réalité, c’est que le prochain chef du Parti libéral ne pourra pas, en 18 mois, prendre ses aises, bâtir son équipe, avancer des idées, critiquer le gouvernement et les autres formations politiques, être omniprésent médiatiquement ET organiser la prochaine campagne électorale.

Si les libéraux ont décidé qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un chef avant 2025, c’est qu’ils ont, de facto, décidé qu’ils voulaient avoir un porte-parole plutôt qu’un général en temps de guerre (électorale, évidemment).

Qui donc aura la responsabilité de construire les instances militantes, débattre d’idées, mobiliser des militants et des sympathisants et débusquer et convaincre de potentiels candidats pour 2026? Marc Tanguay? Le président du parti? Ça serait beaucoup trop leur demander. Le premier tient le fort et le second est avant tout un militant bénévole.

Le coma artificiel libéral est donc prolongé. Bonne chance au prochain chef.