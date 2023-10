Démarrage record pour le film-concert «Taylor Swift: The Eras Tour» au box-office

Déjà reine de la pop, Taylor Swift peut désormais se vanter d’être aussi la reine du box-office. Son film Taylor Swift: The Eras Tour a récolté 96 millions de dollars au box-office nord-américain la fin de semaine passée, devenant ainsi le concert filmé le plus payant de tous les temps aux guichets.

Présenté sur plus de 3850 écrans aux États-Unis et au Canada, Taylor Swift: The Eras Tour a généré à lui seul plus de 70% des recettes du box-office nord-américain, de jeudi à dimanche.

Le film-concert de la mégastar pop américaine s’est ainsi facilement emparé du premier rang du box-office, loin devant le film d’horreur L’Exorciste: dévotion qui a dû se contenter d’une récolte de 11 M$.

The Eras Tour a aussi amassé entre 31 M$ et 33 M$ au box-office international pendant sa première fin de semaine à l’affiche, rapporte le magazine spécialisé Variety.

Grâce à ces premiers résultats spectaculaires, Taylor Swift: The Eras Tour s’est déjà hissé au sommet du palmarès des concerts filmés les plus rentables de tous les temps au box-office, devant notamment Justin Bieber: Never Say Never, qui avait engrangé 73 M$ au box-office en 2011, et This Is It, sorti quelques mois après la mort de Michael Jackson en 2009, avec 72,1 M$.

Si les premiers résultats de The Eras Tour sont revus à la hausse, le film-concert de Taylor Swift pourrait même battre le record du meilleur démarrage de l’histoire pendant le mois d’octobre, détenu en ce moment par le drame Joker (96 M$, en 2019).