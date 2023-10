Des animateurs musulmans écartés de la couverture du conflit israélo-palestinien

Si le discours de l’administration Biden est ferme et qu’on se range derrière Israël, la plus récente attaque du Hamas et la réplique israélienne provoquent des secousses aux États-Unis.

Autant sur la scène politique qu’au sein du milieu universitaire, quelques voix dites progressistes se sont élevées pour défendre la Palestine ou rappeler qu’Israël a dérogé aux règles à maintes reprises.

Comme le conflit risque de s’étirer, il est possible que d’autres tensions se manifestent dans la population américaine.

Parmi les controverses passées un peu sous le radar, il y en a une que je souhaite porter à votre attention. Selon différents médias, qui s’inspirent tous du site Semafor, le réseau MSNBC aurait revu la présence en ondes de ses trois animateurs musulmans depuis l’attaque sauvage du Hamas.

Tous derrière Israël

Le réseau MSNBC est habituellement associé aux progressistes et au Parti démocrate. Or, c’est au sein de la gauche qu’on retrouve les voix discordantes auxquelles on reproche un manque de solidarité à l’égard du peuple israélien.

Selon le journaliste Max Tani, le réseau aurait effectué des changements pour éviter de s’exposer à la critique et ainsi afficher une solidarité sans failles.

C’est du moins ce que laisse entendre cette déclaration d’un organisateur d’une rencontre pour les membres du personnel: «[...] Claims of “freedom fighting”, rationalizations, really, anything not explicitly and unequivocally about being supportive during this difficult time; these do NOT belong here. » En gros, aucune place pour la nuance, rien d’autre que l’angle israélien.

Dès l’assaut sauvage du Hamas, je n’ai pas hésité à référer à du terrorisme, mais cette condamnation ne s’accompagnait pas d’une soudaine amnésie ou d’un soutien inconditionnel à toutes les actions à venir de l’armée israélienne.

Si je crois comprendre la colère et l’indignation, ce conflit qui s’échelonne sur des décennies ne doit pas être envisagé de manière manichéenne.

Un cas de censure

Comme bien d’autres commentateurs et analystes, je me range d’abord du côté israélien. Je ne crois cependant pas que dans ce dossier, comme dans tant d’autres, la censure soit une avenue à emprunter.

Il est possible qu’une certaine gauche paie le prix électoral de ses critiques envers Israël, mais la museler n’aide en rien la cause des médias américains à qui on reproche déjà d’être trop politisés.

MSNBC se défend bien d’avoir été injuste avec ses trois employés, mais il n’en reste pas moins qu’il est étrange que deux d’entre eux aient vu leurs affectations modifiées. Les querelles internes rapportées par Semafor vont dans le sens d’un «retrait préventif».

Comme par hasard, les animateurs écartés avaient déjà mené des entrevues serrées avec des responsables israéliens. Dans les trois cas, on parle d’animateurs très bien informés, parmi les meilleurs pour expliquer le conflit israélo-palestinien.

Je trouve dommage qu’en plus des pertes de vies humaines, un réseau sacrifie la nuance et une part de la vérité.