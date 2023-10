Explosion des fugues: Les centres jeunesse sont complètement débordés

Les fugues en centre jeunesse ont bondi de 134 % au Québec en trois ans, une situation attribuable au manque de main-d’œuvre et à la recrudescence de jeunes en difficulté, selon des intervenants qui peinent à garder la tête hors de l’eau.

« Ça ne va pas bien sur le terrain [...] Les centres sont devenus des garderies pour adolescents, on n’est plus capable de leur offrir des services adéquats », soutient un éducateur spécialisé de la Rive-Sud de Montréal qui a parlé au Journal sous le couvert de l'anonymat.

En 2020, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) recensait 3126 fugues dans l’ensemble de ses CIUSSS et CISSS. Ce nombre est passé à 7313 en 2022 (voir tableau).

La grande majorité de celles-ci ont duré moins de 24 heures et elles sont causées par des récidivistes. N’empêche que la détresse est grandissante, autant auprès des jeunes que des intervenants.

« Avant, les ados rentraient 6 mois à 1 an, puis ils passaient à autre chose. Aujourd’hui, on n’a plus le temps de faire de la réadaptation. Leurs comportements empirent, ils collent plus longtemps et ça encombre les unités », indique l'intervenant.

« C’est une roue qui tourne sans fin. On est tout aussi négligent comme système que les parents de ces enfants-là qui sont à l’origine du placement des enfants », soupire-t-il.

« Tant qu’il y a des adultes »

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) – qui représente près de 90 % des intervenants du milieu – confirme la précarité dans laquelle se trouvent les centres jeunesse du Québec actuellement.

Le roulement important de personnel causé par des conditions de travail qui laissent à désirer rend impossible l’installation d’un lien de confiance avec les jeunes, explique-t-on.

« Il y a certains endroits où ils sont obligés de faire appel à des gardiens de sécurité pour compenser le manque d’éducateurs spécialisés. C’est dangereux ! » déplore Sébastien Pitre, trésorier de l’APTS.

« Mais tant qu’il y a des adultes... », lance-t-il, faisant référence aux propos mentionnés par le ministre de l’Éducation au sujet des adultes dans chaque classe à la dernière rentrée.

À cela s’est ajoutée la mise en place par le gouvernement d’une équipe spécialisée dans le traitement des signalements pour faire diminuer les listes d’attente. Une bonne nouvelle en soi, si ce n’est que les unités sont déjà débordées.

Des pistes de solution

Si la plupart des régions sont touchées à différents degrés par cette hausse de fugues, c’est au Bas-Saint-Laurent que la situation est la plus alarmante. On y observe une explosion de 1100 % de ces événements entre 2020 et 2022.

Les causes de cette disparité seraient multifactorielles, mais l’APTS estime que la fermeture de la seule unité d’encadrement intensif de la région y serait pour quelque chose.

La situation est en voie de s’améliorer, souligne cependant le CISSS du Bas-Saint-Laurent. L’organisation a embauché une spécialiste des bonnes pratiques à avoir avec les fugueurs, a revu sa programmation pour intéresser les jeunes et a ajouté du personnel.

« On commence déjà à voir les effets. J’ai bon espoir qu’on finira l’année avec moins de fugues que l’année passée », indique Kevin Coulombe, coordonnateur de l’hébergement jeunesse du CISSS.

Une croissance inquiétante presque partout

Années : 2020 2022

Bas-Saint-Laurent : 43 519 (+1107 %)

Ouest-de-l’Île-de-Montréal : 12 68 (+467 %)

Outaouais : 242 982 (+306 %)

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 0 3 (+300 %)

Chaudière-Appalaches : 133 474 (+256 %)

Montérégie : 906 2509 (+177 %)

Saguenay–Lac-Saint-Jean : 76 167 (+120 %)

Capitale-Nationale : 291 508 (+75 %)

Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal : 812 1318 (+62 %)

Laurentides : 25 39 (+56 %)

Estrie : 86 127 (+48 %)

Abitibi-Témiscamingue : 142 208 (+46 %)

Lanaudière : 81 100 (+23 %)

Mauricie–Centre-du-Québec : 21 25 (+19 %)

Laval : 212 242 (+14 %)

Côte-Nord : 44 24 (-45 %)

Total (provincial) : 3126 7313 (+134 %)

De nombreux récidivistes

Années : 2020 2022

Nombre de jeunes différents ayant fugué : 874 1294

Nombre de fugues total : 3126 7313

Des fugues de courte durée

Années : 2020 2022

Moins de 24 heures : 2180 6021

De 24 heures à 48 heures : 301 485

De 48 heures à 72 heures : 179 195

Plus de 72 heures : 466 612

Total : 3126 7313

