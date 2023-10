La blessure à Dach profite à Harvey-Pinard: il jouera au sein du premier trio contre le Wild

Rafaël Harvey-Pinard est celui qui sortira grand gagnant du jeu de dominos découlant de la blessure subie par Kirby Dach.

Si Martin St-Louis n’a pas voulu s’avancer sur le rôle qu’il réservait au Québécois, Harvey-Pinard a lui-même confirmé qu’il se retrouverait sur le flanc droit du premier trio avec Cole Caufield et Nick Suzuki, mardi soir, à l’occasion de la visite du Wild du Minnesota.

«C’est une belle occasion à saisir pour moi, a-t-il reconnu. Mais peu importe que je joue sur le premier ou le quatrième trio, je dois toujours garder la même identité et jouer de la même façon.»

Harvey-Pinard avait obtenu une audition à cette position pendant le camp d’entraînement. C’était à Ottawa lors du dernier match préparatoire.

Il n’y a pas qu’à forces égales que l’attaquant de 24 ans verra sa tâche augmentée.

Ce sera également le cas sur les unités spéciales.

Mission double

À l’entraînement, Josh Anderson, habituellement utilisé sur la deuxième unité d’attaque massive, prenait la place de Dach sur la première unité. Pour remplacer Anderson, Harvey-Pinard et Tanner Pearson alternaient sur la seconde unité.

Si le rôle revient à Harvey-Pinard, ça pourrait signifier qu’il verrait de l’action autant en supériorité numérique qu’à court d’un homme.

«Je ne sais pas si je jouerai des deux côtés. Je n’en ai pas encore parlé avec Martin, a fait savoir Harvey-Pinard. C’est toujours plaisant d’avoir l’occasion de jouer en avantage numérique. Par contre, j’aime ça aussi jouer en désavantage numérique.»

«Je vais prendre le temps de jeu qu’on va m’offrir et je vais tout donner pour avoir un impact», a-t-il poursuivi.

Plus agressifs à court d’un homme

Parlant de l’infériorité numérique, le Tricolore a fait tout un travail pour museler l’attaque massive des Blackhawks, samedi. En plus, de ne rien leur donner en sept occasions, il a menacé l’équipe adverse à quelques occasions.

Harvey-Pinard, avec un jeu agressif en zone neutre, a même permis à Sean Monahan d’inscrire un but en infériorité numérique.

«L’an dernier, il y a des moments où on aurait pu être plus agressifs. C’est un ajustement qu’on a apporté, a mentionné Harvey-Pinard. Jusqu’à maintenant, ça va bien. On parvient à bloquer plus de jeu et à appliquer de la pression sur l’adversaire.»

Bon, il ne s’agissait que des Blackhawks. Il faudra voir si l’équipe saura être aussi efficace lors des prochaines rencontres.

