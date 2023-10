Guilbault, ministre de l’Immobilité durable

Après s’être illustrée comme la pire ministre de la Capitale-Nationale, comme l’a déjà qualifiée le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Geneviève Guilbault, passée depuis aux Transports, est en voie de se distinguer comme la ministre de l’Immobilisme à Québec.

Complétant une mission en Europe, le maire Bruno Marchand a réagi vendredi à la déclaration de la ministre Guilbault, selon qui il doit s’assurer de «l’acceptabilité» sociale du projet de tramway.

La ministre a formulé cette exigence en marge d’une conférence de l’Association des transports urbains du Québec, à Lévis. Elle y a fait part de ses supposées grandes ambitions pour bonifier l’offre de transport collectif au Québec, a énuméré plusieurs projets au Québec, mais n’a jamais daigné prononcer un seul traître mot concernant le tramway.

Ce silence est non seulement révélateur, mais aussi inacceptable. Le tramway, appuyé en principe par tous les partis à l’Assemblée nationale, représente le plus grand projet d’infrastructure de l’histoire de la région de Québec.

Il s’agit aussi du projet qui aura le plus d’impact, et qui devra être suivi de phases subséquentes afin de répondre aux besoins futurs.

Dernière de classe

Il a fallu en fait que les journalistes l’interpellent sur le tramway, après sa conférence, pour que Mme Guilbault aborde le sujet. C’est là qu’elle a insisté sur l’acceptabilité sociale, qu’elle sait pertinemment au plus bas selon différents sondages.

Ce faisant, la ministre s’adonne une fois de plus au sabotage du tramway. Elle fait de la politique de bas étage, sans penser à la région de Québec, à quelques semaines de la mise à jour des coûts du projet, qui auront beaucoup augmenté à cause du contexte.

Cette infrastructure s’impose pour des questions d’attractivité et de développement. Puis, le gouvernement fédéral, qui a lancé de généreux programmes pour le transport en commun, participe au financement. Voilà une réalité qui ne risque pas de se reproduire si les conservateurs devaient arriver au pouvoir.

Québec ne s’est toujours pas dotée d’un réseau structurant de transport, ce qui en fait la dernière de classe au Canada parmi les villes de même taille. Il faut y remédier, et le gouvernement doit s’en assurer.

La ministre devrait donc faire preuve d’ambition pour sa région et s’élever au-dessus de la mêlée. Pour le bien commun, elle aurait dû sauter depuis longtemps à pieds joints dans le projet choisi par la Ville, qui coûterait immensément plus cher s'il fallait repartir à zéro.

Le vrai problème

Bruno Marchand a donc répliqué, vendredi, que la ministre Guilbault devait prouver qu’elle est la bonne personne pour occuper le siège de ministre des Transports et de la Mobilité durable.

Le maire estime qu’on a besoin de quelqu’un qui voit plus loin et qui a une vision. On peut difficilement faire pire que Mme Guilbault sur ce point. On ne peut faire d’autre constat quand on se penche sur son bilan à Québec depuis 2018.

Dans l’ensemble, les élus caquistes de la région n’ont jamais démontré la moindre once d’enthousiasme face au tramway. C’est particulièrement vrai pour Geneviève Guilbault, qui semble toujours en quête d’une occasion pour caler le projet.

Rappelez-vous le jour où elle a trouvé moyen de s’immiscer dans le dossier pour se positionner contre un bout de rue partagée, invoquant des arguments tous plus farfelus les uns que les autres.

Pas étonnant, donc, que Bruno Marchand se montre aussi critique envers le travail de Geneviève Guilbault.

En juin 2022, soit à quelques mois de l’élection provinciale, le maire avait confié au Journal qu’il espérait un ou une ministre responsable de la région qui ferait rayonner la Capitale-Nationale. Il disait s’attendre à un rebrassage de cartes qui s’est finalement concrétisé, avec la venue de Jonatan Julien comme ministre responsable.

Dire que Geneviève Guilbault croyait que «ça allait faire du bien» et que ce serait une nouvelle ère, lorsque le précédent maire est parti. Celle qui agit également comme vice-première ministre devrait commencer à se demander si le problème, ce n’est pas plutôt elle...