Hugo Girard: un message de motivation qui atteint plus de 44 000 personnes

En prenant un cliché de manière spontanée devant sa maison d’enfance de la Côte-Nord et en y ajoutant un message de motivation incitant les gens à croire en leurs rêves, l’homme fort Hugo Girard ne se doutait pas qu’il récolterait plus de 44 000 mentions «j’aime» et 1900 commentaires positifs sous sa récente publication Facebook.

Cette publication décrit la satisfaction qu’éprouve l’homme de 51 ans lorsqu’il s’arrête pour regarder tout le travail accompli. «Quand je suis parti de mon village [Portneuf-sur-Mer], j’ai dit: “Je vais soulever 400 livres et je vais devenir champion du monde”. Je l’ai fait», raconte celui qui fera paraître un livre sur la santé et les saines habitudes de vie à l’automne 2024.

Les rêves se réalisent

Sur Facebook, l’homme fort derrière les émissions 3,2,1 BBQ et Les rénos d’Hugo écrivait: «Chaque fois que je vais dans mon village natal et que je vois la maison de mon enfance, ça me rappelle le rêve que j’avais quand j’étais jeune. Je rêvais d’être le plus fort. Je veux juste vous rappeler que dreams do come true», les rêves se réalisent!»

«Des fois, c’est dans la simplicité et la sincérité des messages qu’on rejoint les gens. Je trouve cela puissant de voir que ça inspire. Plusieurs personnes m’ont envoyé des témoignages, les gens sont fiers, tout cela fait du bien à l’âme», confie Hugo Girard en entretien au Journal.

Le vrai défi, croit-il, n’est pas d’être meilleur que les autres, mais d’être fier de ses propres réalisations, de s’épanouir à travers celles-ci et d’en profiter pour aller plus loin et, pourquoi pas, inspirer les gens.

«Dans ma ville, on devenait pêcheur ou bûcheron à l’époque. Je voulais ressortir du lot et quelque chose de différent pour mon futur. Le rêve de la force est arrivé à travers mon père et le goût pour l’entraînement. Cela a été un véhicule pour quitter la Côte-Nord, pour mieux y revenir une fois rendu adulte», explique la personnalité qui a acquis un chalet dans sa communauté.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Des défis et des embûches

Cette «fenêtre de droite au deuxième étage» que l’on peut apercevoir sur la photo de sa publication Facebook rappelle à Hugo Girard les beaux souvenirs, mais aussi les embûches et les défis qu’il a dû relever au fil des années. Il use d’ailleurs de l’analogie de la montagne qu’on monte souvent seul et des gens qui ne nous voient que lorsqu’on est rendu au sommet.

«Je viens de ce petit endroit, avec pas grand-chose; ça a commencé ici, dans ma chambre, toute ma manière de voir les choses. C’est cette motivation qui m’a mené à faire ce que je fais. Quand je suis dans des moments difficiles, j’y repense», dit-il.

Au jeune Hugo, l’homme fort conseillerait de croire en lui et de ne pas laisser les gens lui dire quoi faire. De faire ce qu’il aime aussi, car «c’est la passion qui doit t’animer avant tout.»

«La réussite n’est pas reliée aux sous ou aux trophées, mais à la réalisation de soi. On n’a pas besoin d’être populaire, mais de se reconnaître soi-même. On se sent alors mieux dans notre peau», ajoute-t-il.