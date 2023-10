Le combat d’un père pour sa fille: connaissez-vous la réalité des personnes immunosupprimées?

Aujourd’hui, je poursuis la réalisation d’une promesse que j’ai faite à ma fille Émilie, celle de faire reconnaître la situation, la fragilité, et surtout la réalité des personnes immunosupprimées au lendemain de la pandémie, et à l’aube de la prochaine campagne de vaccination.

Pour moi, la fin de la pandémie ne signifie pas l’abandon de mesures de prévention, bien au contraire, surtout depuis le retour de la COVID et d’autres virus.

J’ai entrepris des démarches auprès de ministres et de différents députés pour les convaincre de déposer une motion non partisane afin de faire reconnaître unanimement par l’Assemblée nationale une «Journée nationale des personnes immunosupprimées».

Mouvement de prévention

Cette journée sera l’occasion de parler des organismes dédiés, des services, des statistiques, des impacts sur la collectivité, des coûts médicaux et sociaux engendrés. Bref, cette journée motivera la population à s’impliquer dans un mouvement national de «prévention» pertinent et complémentaire aux mesures barrières existantes. Il faut éviter la transmission auprès des personnes vulnérables parmi nous. Il faut mobiliser l’intérêt général pour que chacun adopte des comportements solidaires et respectueux envers ceux qui luttent pour leur qualité de vie, vers la guérison.

Le ministre Christian Dubé et le Dr Luc Boileau ont annoncé la mise en place d’une autre campagne de vaccination (automne-2023). Ils indiquent que la clientèle priorisée sera composée des personnes vulnérables, immunosupprimées, dialysées et/ou greffées, celles qui ont des conditions de comorbidité et/ou des maladies chroniques ou même des cancers. Ce qui représente chaque année plus de 240 000 citoyens que nous côtoyons chaque jour.

La réalité est que sans préavis, personne n’est à l’abri d’un diagnostic sévère. La population en général doit comprendre et supporter le quotidien de ces citoyens qui n’ont pas demandé à être malades et qui doivent continuer à adopter des mesures barrières. Le port du masque pour certains, bien sûr, souvent sous le regard intrigué des personnes qu’elles croisent. Ces personnes n’ont pas la possibilité de manifester, de se faire entendre, trop occupées à guérir. Leurs voix pourraient être entendues à l’Assemblée nationale, et ce dans une ambiance apolitique.

Immunoclip

De mon sous-sol, je travaille sur le projet Immunoclip depuis bientôt trois ans, à la mémoire de ma fille et au nom de ces citoyens, afin de supporter le travail des ressources médicales et des différentes fondations, et de sensibiliser l’ensemble de la population sur les enjeux de santé.

Je demande au Parlement d’adopter cette motion, afin que le 5 novembre soit la date retenue pour officialiser la «Journée nationale des personnes immunosupprimées», date anniversaire du décès de ma fille Émilie en 2020.

Je souhaite que l’ensemble des députés, des ministres et le premier ministre portent ce petit «i» rouge.

Ce pictogramme qui dit à l’autre: «Fais attention à moi! Ma santé est plus fragile. Par solidarité et par respect de ma condition, je te demande de garder une certaine distance».

Chaque jour, ce «i» rouge devient un symbole de prévention visuel mais aussi un outil qui encourage l’acceptabilité sociale. Le regard des autres sera différent maintenant qu’ils comprendront d’un seul coup d’œil la réalité médicale qui s’impose à certaines personnes, celle de continuer à porter le masque sans se sentir ostracisées.

Aussi, en collaboration avec la Fondation du CHU de Québec, j’ai amassé plus de 45 000 $, et nous annoncerons sous peu l’achat d’un appareil pour détecter le cancer colorectal, maladie qui a emporté Émilie à l’âge de 31 ans, durant la COVID-19.

Pour plus d’informations IMMUNOCLIP.COM ou info@immunoclip.com

Photo fournie par Louis Sansfaçon

Louis Sansfaçon

Père d’Émilie