Le hockey masculin détruit des rêves de petites filles

Mercredi passé avait lieu le premier match des Canadiens de Montréal de la saison.

Cette soirée-là, je me suis laissée emportée par la fièvre du hockey, mais j’ai aussi ressenti du découragement.

On fait souvent comme si de rien n'était, mais c’est décourageant de se rappeler que les femmes n’ont vraiment pas les mêmes perspectives d’avenir dans ce genre de sport professionnel.

Une triste normalité

Si votre jeune fille vous disait qu’elle voulait devenir joueuse de hockey, seriez-vous autant emballé que si elle était un garçon? Peut-être que oui, mais vous ne seriez pas un peu inquiet pour son avenir professionnel dans ce sport?

En pensant à ses perspectives dans le monde du hockey, ne lui conseilleriez-vous pas de se trouver aussi une autre passion pour s’assurer qu’elle ait un avenir solide?

Quand je pense à toutes ces petites filles qui, en regardant une partie de hockey masculin, ne peuvent pas rêver aussi grand et s’identifier autant que leurs amis garçons, je suis attristée.

Je déplore le fait que l’on fasse comme si c’était normal.

Pour que l’on s’en rappelle

À ceux et celles qui vont me dire qu’il y a d’autres sport où les femmes rayonnent davantage que les hommes, oui il y en a certains, mais les plus gros salaires dans le monde du sport d’équipe sont en très, très grande majorité réservés aux hommes. On ne peut le nier. Il n’y a qu’à penser aux joueurs de soccer ou de football américain par exemple.

Je crois que nous avons des questions à nous poser sur toute cette admiration que l’on porte aux sports traditionnellement masculins. Ne serait-ce pas exagéré?

Mon but avec cette chronique n’est pas de vous faire détester le hockey masculin, mais simplement de rappeler que les petites filles devraient elles aussi avoir l’opportunité de rêver aussi grand dans le monde des sports d’équipe.