L’entrepreneuriat en péril au pays: «Je ne voulais pas perdre ma maison pour ma famille»

«Je ne voulais pas perdre ma maison pour ma famille. C’était ma limite», confie au Journal l’entrepreneure Marie-Josianne Séguin, qui vient de fermer à contrecœur son entreprise de maillot de bain la semaine dernière après des années d'effort.

«Après Dans l’œil du dragon, ça a décollé, mais les commandes ont ensuite baissé», raconte au Journal Marie-Josianne Séguin, fondatrice et créatrice de l’entreprise québécoise de maillots de bain faits de plastique des océans SegSea.

«Le cycle de l’endettement a commencé. J’ai fermé boutique la semaine dernière», raconte-t-elle. La concurrence conjuguée au ralentissement des commandes aura eu raison de son rêve.

Comme elle, nos entrepreneurs en arrachent ces temps-ci si l’on se fie à une étude de la Banque de développement du Canada (BDC) obtenue par Le Journal, publiée aujourd'hui.

Un déclin qui surprend

Cent mille entrepreneurs de moins qu’il y a 20 ans, le tiers des entreprises qui ferment avant cinq ans, des lacunes majeures de compétences... l’entrepreneuriat va bel et bien mal au pays, selon l'analyse détaillée de la BDC.

«L’ampleur du déclin me surprend», reconnaît en entrevue au Journal l’économiste en chef de la BDC, Pierre Cléroux.

«Il y a de moins en moins de gens qui décident de devenir des entrepreneurs», poursuit celui qui est également vice-président de la recherche. À peine 1,3 personne sur 1000 a lancé une entreprise l'an dernier, comparativement à 3 sur 1000 en 2000.

Vieillissement de la population, vigueur du marché du travail, environnement d’affaires complexe... Nos entrepreneurs ne sauraient plus où donner de la tête.

«C’est inquiétant parce que les entreprises en démarrage sont importantes dans une économie. Elles sont responsables de l’innovation. Elles poussent les entreprises plus matures», analyse-t-il.

«Le constat est peut-être sombre, mais il va nous aiguiller à former une meilleure relève», estime pour sa part Marie-Claude Lemire, directrice principale du Centre d’innovation de l’Université de Montréal et de Millénium Québecor.

«Les femmes, les minorités ethniques, les Premières Nations ont davantage de défis pour obtenir du financement. Il faut les outiller plus pour qu’elles deviennent entrepreneures», poursuit-elle.

Dans l’étude de la BDC, le recteur de l’Université de Montréal (UdeM), Daniel Jutras, va même jusqu’à parler de «lacunes importantes en matière de compétences chez les entrepreneures et entrepreneurs, jeunes et chevronnés».

Nouveau programme

C’est en réponse à ce dur constat que l’UdeM a lancé Millénium Québecor, un programme d’entrepreneuriat pour mousser la relève québécoise.

«L’idée de faire de l’argent, ce n’est pas cela qui motive les entrepreneurs», observe Marie-Claude Lemire, sa directrice principale (voir tableau).

Et le plus important pour rattraper ce retard, c'est de susciter des vocations et présenter le choix aux étudiants, même si l'environnement d'affaires est souvent cahoteux.

«Les pressions sont grandes. Les défis sont venus les uns après les autres (pandémie, pénurie, inflation et taux d'emprunt)», conclut François Vincent, vice-président pour le Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Pourquoi devenir propriétaire d’entreprise ?

Indépendance et autonomie (52%)

Poursuite d’une passion (42%)

Flexibilité (39%)

Revenu élevé (37%)

Croissance personnelle (36%)

Compétences pour réussir en affaires

-Ténacité et compétences relationnelles

-Marketing et finance

-Leadership et relations humaines

-Administration opérationnelle

Source: Étude la BDC - octobre 2023

