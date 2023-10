Les entreprises veulent encore monter leurs prix

Les entreprises s’attendent à monter leurs prix de vente, mais à un rythme plus lent que celui des douze derniers mois, puisque la hausse de leurs coûts ralentit.

C’est ce qui ressort de l’enquête sur les perspectives des entreprises et du pouls des entrepreneurs de la Banque du Canada, publiés lundi.

Environ la moitié des répondants ont dit que leurs pratiques d’établissement des prix ne sont pas encore revenues à la normale, peut-on lire. Dans l’ensemble, les entreprises ont encore l’intention de procéder à des augmentations de prix plus grandes et plus fréquentes qu’avant la pandémie de COVID‐19. Elles s’attendent cependant à monter leurs prix de vente à un rythme plus lent que celui des douze derniers mois, car les augmentations de coûts de leurs intrants ralentissent.

Également, l’enquête montre que les effets négatifs des hausses des taux d’intérêt se propagent. «Un plus grand nombre d’entreprises sont d’avis que les taux plus élevés limiteront leurs ventes et entraveront leurs projets d’investissement au cours des douze prochains mois», note la Banque du Canada.

Les entreprises ont donc l’intention d’embaucher moins de personnel, mais peu envisagent de faire des mises à pied. Quant à la croissance des salaires, elle devrait rester plus élevée qu’à l’habitude malgré la baisse de la demande, selon l’enquête.