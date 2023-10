Les Panthers passent à deux doigts de la catastrophe

Les Panthers de la Floride sont passés proche de l’humiliation en laissant les Devils du New Jersey remonter la pente, mais la porte s’est refermée à temps pour qu’ils signent un gain de 4 à 3 au Prudential Center, lundi soir.

Même s’ils ont été poussés dans les câbles par le deuxième but du match de Sam Reinhart, en tout début de troisième période, les favoris locaux ne se sont pas avoués vaincus. Les Devils ont marqué trois fois de suite pour réduire l’écart à un seul filet.

L’indiscipline a coûté cher aux Panthers, qui ont cédé à deux reprises en infériorité numérique, mais Sergei Bobrovsky a limité les dégâts dans cet engagement où le New Jersey a décoché 14 lancers. Le gardien russe s’est dressé devant 31 tirs, jouant comme il l’a fait en séries éliminatoires au printemps dernier.

Reinhart a été la bougie d’allumage de la Floride avec deux déviations payantes. Carter Verhaeghe et Niko Mikkola ont aussi secoué les cordages.

Jesper Bratt et Erik Haula ont obtenu un but et une mention d’aide chacun dans la défaite.

Phillips fait payer les Flames

Après cinq saisons chez les professionnels, Matthew Phillips goûte enfin à la Ligue nationale à temps plein. Le petit ailier droit, un ancien des Flames de Calgary, a sans doute fait regretter à l’équipe albertaine d’avoir abandonné dans son cas en amassant deux points contre eux dans une victoire de 3 à 2 des Capitals de Washington.

Le joueur de 25 ans a inscrit son premier but dans le circuit Bettman en capitalisant sur la passe parfaite de Sonny Milano à deux contre un. Il s’est aussi fait complice du filet de Connor McMichael qui a permis de créer l’égalité.

Ce match s’est soldé en tirs de barrage et Evgeny Kuznetsov a été l’unique marqueur de la séance. Darcy Kuemper a frustré Jonathan Huberdeau, Yegor Sharangovich et Nazem Kadri en fusillade, terminant avec 38 arrêts.

Bonne soirée pour Reimer

À Columbus, les Blue Jackets ont été neutralisés par les Red Wings de Detroit et le gardien James Reimer, auteur d’un blanchissage dans une victoire de 4 à 0.

Le vétéran de 35 ans a bloqué les 23 tentatives de la jeune attaque des favoris locaux, qui était pourtant venue à bout cinq fois d’Igor Shesterkin et des Rangers de New York samedi.

Avec Elvis Merzlikins malade, les Jackets ont dû faire confiance à un duo de gardiens inexpérimentés face aux Wings. Spencer Martin n’a pas effectué le travail devant la cage, accordant quatre filets sur 28 lancers.

Michael Rasmussen, Dylan Larkin et Andrew Copp ont inscrit leur premier filet de la saison, tout comme le défenseur Shayne Gostisbehere. Ce dernier a ouvert son compteur à Detroit grâce à une superbe passe en retrait du Québécois Joe Veleno.