L’idée d’un référendum sur le tramway fortement critiquée

Des experts en mobilité et en science politique ont fortement remis en question l’intérêt de tenir un référendum consacré au tramway de Québec en qualifiant cette hypothèse de dangereux «précédent».

Ces derniers réagissaient à une chronique publiée lundi dans Le Journal dans laquelle on affirmait que des élus caquistes poussent pour l’organisation d’un référendum sur le tramway.

Évoquant le risque d’une «catastrophe institutionnelle», Jean Mercier, professeur associé au Département de science politique à l’Université Laval (UL), a affirmé que «ce serait un précédent dans un tel contexte, soit un référendum pour interrompre un projet de transport déjà en marche, un projet qui a toute la légitimité légale de se poursuivre».

À ses yeux, un des enjeux qui pourrait rapidement se poser serait de déterminer les groupes de citoyens qui auraient le droit de vote.

«Les gens de la ville de Québec? Les gens affectés par la construction du projet? Les gens qui en bénéficieraient? Les gens de la région, y compris la Rive-Sud? Le Québec tout entier (qui va payer)? Ou encore les citoyens du Canada, puisque le niveau fédéral paie aussi une partie du projet?», s’est-il demandé.

Le professeur Mercier a ajouté «qu’il est temps que le gouvernement dise une fois pour toutes, haut et fort, qu’il est aussi porteur de ce dossier et non un passager qui cherche trop souvent à le faire dérailler. C’est le cabinet qui doit décider, et non le caucus de la région».

Pas souhaitable

D’après Marie-Hélène Vandersmissen, rédactrice en chef des Cahiers de géographie du Québec, «un tel projet ne peut être assujetti au “simple” bon vouloir de la population actuelle. C’est un projet qui servira surtout aux enfants et petits-enfants de la plupart des citoyens actuels, aux générations futures, à de futurs employeurs, à de futurs résidents».

Estimant qu’un référendum n’est pas «souhaitable», la professeure à l’UL a rappelé «qu’il y a une entente entre les niveaux de gouvernements et le projet a débuté (premiers travaux, expropriations, etc.). On a donc dépassé l’étape éventuelle d’un référendum».

Pour Emiliano Scanu, professeur adjoint en sciences sociales, cet éventuel référendum serait «la énième tentative du gouvernement de bloquer le projet de tramway».

Autre son de cloche

Cette apparente unanimité a été contredite par Fanny Tremblay-Racicot, professeure agrégée à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP).

D’après elle, «dans le cas du tramway, force est de constater, à l’aube de sa réalisation potentielle, qu’il ne rencontre pas les conditions minimales qui lui permettraient d’être accepté par les citoyens de Québec».

Ainsi «compte tenu de ce déficit d’acceptabilité, du fait qu’il soit quasi irréversible et qu’il s’agisse du plus important projet de l’histoire de la capitale, il est normal que le gouvernement du Québec soit réticent à financer le projet et veuille s’assurer de son acceptation», a-t-elle ajouté.

Mme Tremblay-Racicot a signalé que le Guide de participation de la Ville de Québec prévoit la possibilité de tenir un référendum consultatif «dans des cas exceptionnels» et pour «des dossiers susceptibles d’avoir un impact économique, social, urbanistique ou architectural majeur sur l’ensemble de la ville».

Complètement absurde

De son côté, Sarah V. Doyon, directrice générale de Trajectoire Québec, a qualifié l’idée de référendum de «très problématique», car «on va se ramasser avec un réseau de transport collectif complètement incohérent si certains projets passent et que d’autres ne passent pas».

Selon elle, «on a une responsabilité sociale de faire se concrétiser les projets de transport collectif si on veut atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre».

Aux yeux d’Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l’Environnement (CRE) Capitale-Nationale, un référendum serait «complètement absurde», puisque des élections provinciales et municipales ont déjà eu lieu sur le thème du tramway. «À un moment donné, il faut avancer», a-t-il lancé.