LPHF : Mélodie Daoust invitée au camp à Montréal

La Québécoise Mélodie Daoust a été invitée au camp d’entraînement de la formation montréalaise de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Les six formations du nouveau circuit ont publié la liste des joueuses qui participeront à cette première étape de la campagne. Celle-ci s’amorcera le 15 novembre prochain.

Daoust est l’une 14 athlètes à avoir reçu une invitation dans le camp montréalais. Sa conjointe Hanna Bunton fait partie du lot. Les deux femmes œuvrent ensemble comme entraîneuses du programme de hockey féminin de haute performance de type «Prep School» au Collège Bourget, à Rigaud. Elles sont les fondatrices de celui-ci.

Les autres invitées sont les attaquantes Sarah Bujold, Catherine Dubois, Sarah Lefort, Leah Lum, Alexandra Poznikoff et Brooke Stacey, les défenseures Catherine Daoust, Mariah Keopple et Brigitte Laganière, ainsi que les gardiennes Marlène Boissonnault, Marie-Soleil Deschênes et Blanka Skodova.

Pour revenir à Mélodie Daoust, native de Salaberry-de-Valleyfield, elle a représenté le Canada à trois Jeux olympiques. L’attaquante a remporté deux médailles d’or (2014 et 2022) et une d’argent (2018). Elle a notamment porté les couleurs des Canadiennes de Montréal, dans la défunte Ligue canadienne de hockey féminin, en 2018-2019.

Les équipes de la LPHF doivent remettre sa formation finale de 23 joueuses le 11 décembre.