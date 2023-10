Matty Beniers : un émule de Patrice Bergeron?

L’attaquant du Kraken de Seattle Matty Beniers est un joueur qui veut exceller autant en attaque qu’en défense.

En 2022-2023, le jeune homme de 20 ans a remporté le trophée Calder, après avoir amassé 24 buts et 33 aides pour 57 points en 80 parties. Le joueur de première année a également maintenu un différentiel de +14.

Plusieurs le considèrent déjà comme un joueur de centre complet qui sera éventuellement en lice pour le trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif de la Ligue nationale.

Celui qui a grandi au sud-est de Boston ne cache pas qu’il s’inspire de Patrice Bergeron. Le Québécois a remporté six fois le Selke – un record – dans l’uniforme des Bruins. Il a pris sa retraite en juillet dernier et devrait éventuellement faire son entrée au Temple de la renommée du hockey.

«J’ai tenté de calquer mon jeu sur le sien», a affirmé Beniers, dont les propos ont été rapportés par le site NHL.com.

«J’essaie d’avoir la même approche que lui, a-t-il ajouté. Je veux être un bon joueur sur 200 pieds, celui qui sera responsable sur la glace et qui pourra être utilisé dans toutes les situations, mais qui va aussi marquer des buts. C’est exactement le joueur que je veux être.»

Unique...

Beniers n’est pas le seul à faire des comparaisons entre lui et l’ancienne vedette des Bruins.

«Je lui en ai déjà parlé auparavant et je sais qu’il se voit comme ça, et c’est quelque chose d’unique, a mentionné l’attaquant du Kraken Jordan Eberle. En général, les gars qui débarquent dans la ligue se perçoivent comme de bons marqueurs ou de gros producteurs de points. Bergeron est évidemment un futur membre du Temple de la renommée et un joueur qui avait de très bonnes statistiques, mais il est surtout reconnu pour les trophées Selke qu’il a remportés et son jeu en zone défensive.»

«Voir un jeune joueur avec cette mentalité est rare et emballant. Il veut gagner. Oui, c’est assurément une comparaison qui peut se faire. En devenant plus fort et en acquérant de l’expérience dans cette ligue, il pourra devenir ce genre de joueur.»

