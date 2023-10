Meurtre évité dans une école de Terrebonne: l'accusé condamné à la prison

Un jeune éducateur en service de garde qui s’était présenté dans une école primaire de Terrebonne armé jusqu’aux dents dans le but avoué de vouloir «tuer et découper en morceaux» des collègues le 24 octobre 2022 a été condamné à 28 mois de prison et trois années de probation par la juge Dominique Larochelle.

Megan Petitclerc, qui préfère qu’on l’appelle Michael après un diagnostic de dysphorie de genre, avait plaidé coupable de tentative de meurtre, de harcèlement criminel et de méfait l’été dernier. Lors de la fouille auprès de l’accusé, les policiers avaient retrouvé un couteau, deux Exacto, un scalpel et un pic.

Le jeune homme de 20 ans se qualifiait de «psychopathe» dans ses lettres et disait avoir hâte de passer à l’acte.

«J’ai tellement d’armes blanches dans mes poches que je vais avoir le choix lors du découpage humain. Peut-être bien que j’essayerai de manger son foie. Elle a de la chance d’être ma première victime», pouvait-on lire dans une lettre retrouvée dans les poches de l’accusé le jour de l’événement.

Megan Peticlerc travaillait depuis deux mois à l’école primaire Jean-De La Fontaine quand il s’est présenté au boulot comme à l’habitude ce matin-là. Alors que les enfants étaient sur le point de sortir des classes, il s’est mis à arpenter les couloirs afin de trouver des personnes en particulier. Ses victimes auraient été sélectionnées parce qu’elles ressemblaient à des gens sur qui il avait déjà fait une «fixation».

À un certain point, il a exhibé un couteau et a continué de marcher avec celui-ci, avait relaté le lieutenant-détective Jean-François Lacroix, policier à Terrebonne, lors de son enquête sur remise en liberté. Certains enfants qui s’apprêtaient à sortir à l'extérieur ont été témoins de la scène et des enseignants se sont empressés d’aller aviser la direction et les autorités.

Code noir

Peu de temps après, une bénévole l’a interpellé. Elle a décidé de le suivre jusqu’à l’extérieur en avisant toutes les personnes qui passaient près de lui qu’il était armé. Pendant ce temps, un «code noir» a été déclenché à l’intérieur de l’établissement forçant ainsi le personnel et les élèves à se confiner.

À l’extérieur, Megan Petitclerc a percé les pneus de certains véhicules dans le stationnement avant d’être arrêté par des agents lors d’une intervention à haut risque.

Des lettres dans lesquelles sont détaillés des propos meurtriers et hautement violents ont également été récupérées dans ses poches.

Avec informations du Journal de Montréal