Mission en Europe: il faut accélérer en mobilité, dit Marchand

BRUXELLES | Bruno Marchand termine sa mission en Europe avec la certitude qu’il faut accélérer le développement de la mobilité, comme l’ont fait les villes qu’il a visitées, sans quoi Québec y perdra.

«Ça fait juste confirmer ce qu'on savait déjà», lance-t-il au moment du bilan de cette mission à l'étranger de 10 jours, dont il est revenu dimanche soir. «C'est que si on passe à côté, on prend un énorme risque pour la suite de notre ville, pour sa capacité d'attraction et pour sa vitalité économique.»

L'exemple parfait de l'intégration des divers modes de mobilité est pour lui la ville française de Lyon. «C'est une source d'inspiration.»

«Lyon est un extraordinaire exemple en matière d'aménagement de la ville et sur l'intégration des différentes mobilités», retient le maire, qui cite le métro, le tramway, les bus rapides, les pistes cyclables et les infrastructures piétonnes. La Ville a lancé ces changements il y a 25 ans. «Ils sont largement en avance sur nous.»

Pas de retour en arrière

Il note que partout, malgré les réticences initiales, «il n'y a pas une ville qui reviendrait en arrière sur son système de transport public. Toutes les villes disent qu'elles ont besoin de développer encore plus vite. C'est quelque chose dont il faut apprendre».

Le quartier Confluence de Lyon, qui s'est bâti sur une friche industrielle, pourrait aussi servir d'inspiration pour le développement des futurs quartiers des secteurs Le Gendre, Canardière et D'Estimauville. On peut aussi apprendre des erreurs commises, «parce qu'ils n'ont pas juste des réussites».

À Bruges, il dit avoir été charmé par l'aménagement du centre-ville, qui laisse beaucoup de place aux citoyens et à leur bien-être. «Un centre-ville historique, mais attractif, intéressant. De ça aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre.»

Le directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement de la Ville, François Trudel, souligne que le patrimoine est «créateur de richesse pour les citoyens». «Partout, les gens nous ont dit: quand on aménage bien la ville, on crée de la richesse et les commerçants sont plus prospères.»

Économie

L'impact de l'accompagnement des entreprises à Lyon a dépassé les attentes du maire. Il dit avoir reçu des témoignages d'appréciation de leur part. «C'est pas moi qui signe les contrats, nos entreprises sont géniales.» Mais le soutien du maire fait une différence, dit-il.

Carl Viel, PDG de Québec International, acquiesce et souligne que l'entente signée avec la région Auvergne-Rhône-Alpes porte déjà ses fruits. «On a déjà des entreprises qui nous ont mentionné qu'il allait y avoir des retombées.»