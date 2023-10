Plus question d’atteindre les 400 000 croisiéristes depuis longtemps à Québec

Le Port de Québec et les commerçants du Petit-Champlain vont dans le même sens que le maire Bruno Marchand en ce qui a trait aux croisières : ils ne souhaitent pas atteindre de nouveaux sommets de fréquentation et affirment que l’idée a été abandonnée « depuis plusieurs années ».

Lors de la dernière journée de sa mission à l’étranger en France et en Belgique, le maire Marchand a confirmé au Journal qu’il était « hors de question » de revenir aux objectifs de fréquentation prépandémiques, qui visait à atteindre les 400 000 touristes maritimes par année d’ici 2024.

Le directeur des communications de l’administration portuaire de Québec, Frédéric Lagacé, souligne qu’il s’agissait d’une volonté commune de tout l’écosystème du secteur des croisières, dont Destination Québec Cité (à l’époque l’Office du tourisme de Québec) et la Coopérative du Petit-Champlain, déterminée en 2014.

« Le Port les avait suivis dans cette initiative à l’époque, mais ce n’est plus d’actualité pour nous aujourd’hui. On a déjà mis en place ce dont le maire a parlé depuis plusieurs années. La saison s’étire d’avril à novembre et on a aussi imposé un maximum de 14 000 croisiéristes et de deux opérations d’accostage par jour. »

Éviter les débordements

M. Lagacé soutient que son organisation veut, elle aussi, éviter des débordements. En 2019, par exemple, 240 000 personnes arrivées en bateau ont fait escale à Québec. Leur venue avait semé la pagaille dans le Vieux-Québec, d’après Bruno Marchand.

« En 2018-2019, c’était beaucoup trop et on n’était même pas proche de 400 000 », acquiesce le directeur général de la Coopérative du Petit-Champlain, Charles Demers.

Le porte-parole de l’association de commerçants du quartier le plus prisé des plaisanciers a trouvé la prise de position de M. Marchand rassurante.

« Je pense que c’est la bonne approche à préconiser. Il faut penser que le Petit-Champlain c’est, oui, un endroit touristique où on est content d’avoir de la clientèle, mais aussi un milieu de vie. À Québec, on aime recevoir de la visite et on est accueillants, mais il faut garder de la place pour la famille! »

Trouver l’équilibre

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Claude Villeneuve, abonde dans le même sens que le premier magistrat de Québec.

« Créer un certain contingentement est de bon aloi, a-t-il fait valoir en marge d’un point de presse à la mairie. C’est lourd pour les résidents du Vieux-Québec et il faut aussi considérer l’empreinte carbone que laissent ces navires quand ils sont à quai. »

M. Villeneuve croit qu’il faut trouver un point d’équilibre entre la « belle manne touristique » et la « qualité de vie des résidents ».

Il n’est toutefois pas en mesure de déterminer quel serait le meilleur compromis en termes pratiques, faute d’études détaillées en lien avec le dossier.