Port de Québec: c’est fini, la course aux records de croisiéristes

BRUXELLES | Pour le maire Marchand, il est hors de question de revenir à des records d’accueil de croisiéristes à Québec et il estime qu’on doit plutôt conserver un «équilibre» pour éviter de vivre le «chaos» de 2019 et les expériences malheureuses d’autres villes, comme Dubrovnik, en Croatie.

«En 2019, on avait eu 240 000 croisiéristes et ça avait été le chaos dans le Vieux-Québec, rappelle-t-il. Cette année, on en a 140 000, c'est beaucoup plus vivable. Il est hors de question qu'on se rende à 400 000.»

Bruno Marchand a d'ailleurs pu discuter de sa vision avec le maire de Dubrovnik, Mato Frankovic, à Bruxelles.

Le Journal avait rencontré M. Frankovic, à Cracovie, en 2019, alors qu'il assistait au congrès de l'Organisation des villes du patrimoine mondial. À ce moment, pris avec un afflux de touristes et de croisiéristes insoutenable, le maire s'était engagé dans un plan pour restreindre l'accès à sa ville.

Mise en garde

Il avait mis en garde Québec et lui avait conseillé de se préparer si elle ne voulait pas vivre les affres du «surtourisme». Le Port estimait alors qu'il pouvait attirer 400 000 croisiéristes, étalés sur une saison allongée. La pandémie a mis un frein à cette ambition.

Le maire Marchand a tendu l'oreille au sujet de l'expérience de Dubrovnik et il ne veut pas revenir à ces objectifs. «On va continuer de travailler avec le Port pour faire en sorte de répartir le plus possible la saison. On veut que l'expérience du citoyen qui habite le Vieux-Québec soit confortable, qu'il ne se sente pas envahi. Cette année, les commerçants sont contents de l'affluence. Il y a un équilibre à trouver.»

Dubrovnik, de son côté, a limité le nombre de navires pour juguler la masse de visiteurs. On a limité les accostages à deux bateaux à la fois, a expliqué le maire Francovik au Journal vendredi. «L'organisation est cruciale pour y arriver», commente M. Frankovic. Il a de surcroît instauré un système pour réserver sa visite dans le centre historique. «On a montré qu'on peut faire les choses différemment et ça a été un succès.»

Photo Stéphanie Martin

Visite du port de Bruxelles

Avant de quitter la Belgique, le maire et la délégation de Québec ont visité les installations du port de Bruxelles. Il dit avoir réalisé que Québec se compare favorablement. «Il reste beaucoup de choses à faire, mais quand on regarde d'autres ports, celui de ce matin en est un exemple, rapidement on pouvait constater qu'ils ne sont pas du tout où notre port est rendu.»

Le port de Bruxelles compte plusieurs installations de fabrication de béton, avec des amoncellements de sable et de pierres en vrac à l'air libre, très près des habitations. Les dirigeants commencent à implanter des mesures de la qualité de l'air et des plans de mitigation, comme la mise sous couvert et la réduction du bruit et de la poussière.

Photo Stéphanie Martin