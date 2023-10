Traduction parisienne du balado Alone, A Love Story: «Les excuses ne suffisent pas», selon Pierre Tousignant, président du syndicat des travailleurs de Radio-Canada

L’adaptation parisienne du balado Alone, A Love Story, produit par CBC Podcasts, continue de faire des vagues au sein de Radio-Canada. Pour le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada (STTRC) Pierre Tousignant, c’est un signe de l'incompréhension du Canada anglais pour la culture québécoise. «C’est encore une démonstration claire de la méconnaissance crasse de certains anglophones du Canada face à la façon dont on s’exprime au Québec», dit-il.

Mercredi, Le Journal de Montréal dévoilait que le balado Alone, A Love Story avait été adapté en français par le studio parisien Ochenta parce que le producteur CBC Podcasts voulait éviter l’utilisation de l’accent québécois.

• À lire aussi: Le balado «Alone: A Love Story» traduit à Paris retiré des plateformes: CBC/Radio-Canada s'excuse et confiera l'adaptation à un studio québécois

• À lire aussi: La CBC nous prend pour des paysans!

• À lire aussi: Un balado de CBC Podcasts traduit en français... à Paris pour éviter l'accent québécois

Dans une lettre d’excuses envoyée vendredi à la présidente de l’Union des artistes, Tania Kontoyanni, la présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait, a promis que la version parisienne du balado sera retirée des plateformes d’écoute et que le travail d’adaptation sera confié à un studio du Québec.

Bien que la version parisienne du balado Alone, A Love Story a été retiré vendredi des plateformes OhDio de Radio-Canada, elle n’a pas encore été retirée des plateformes Spotify, Amazon Music et Apple Podcasts.

«Les excuses ne suffisent pas», renchérit Pierre Tousignant. Selon lui, la CBC/Radio-Canada doit aussi s’assurer qu’une telle situation ne se reproduise pas.

«Le français normatif au Québec existe depuis longtemps. Il y a énormément d’exemples qui montrent des gens qui utilisent le français normatif et réussissent très bien sur des scènes culturelles européennes. Que des gens qui sont en situation d’autorité dans des domaines aussi sensibles que la traduction ne sachent pas ça, au sein de Radio-Canada en plus, c’est proprement inacceptable», s’indigne Pierre Tousignant.

C'est pourquoi il juge que les divisions de la CBC et de Radio-Canada doivent améliorer leurs canaux de communication. «Que les gestionnaires d’un service soient au courant de ce qu’un autre service fait et peut faire. Que des gens qui font des balados en anglais à Toronto ne sachent pas qu’il est possible de faire de la traduction au Québec, c’est quand même assez extraordinaire. Il y a une éducation minimale et essentielle qui visiblement n’a pas été faite, mais qui devra être faite.»

Le président du syndicat mentionne aussi que l’adaptation québécoise du balado pourrait se faire au sein du service français de Radio-Canada mais il comprend que cette décision revient à la direction. «Il y a des compétences à l’interne pour faire ce travail», dit-il.

Un dur rappel

Selon Pierre Tousignant, le cas du balado Alone, A Love Story est un rappel du statut de minorité linguistique des francophones au Canada.

«Le mot “diversité” revient beaucoup dans les préoccupations de madame Tait. C’est très louable et je pense qu’il n’y a pas une organisation syndicale à Radio-Canada qui ne tient pas à cette perception de l’importance de refléter la diversité canadienne. Mais la première diversité est linguistique. La diversité historique au Canada, elle est linguistique. Cet événement est un rappel qu’il y a encore des écueils pour arriver à une juste représentation de la diversité linguistique au pays», se désole Pierre Tousignant.