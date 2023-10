Les Rangers prennent une sérieuse option sur la série

La bataille du Texas entre les Rangers et les Astros de Houston ne va que d’un seul côté jusqu’à maintenant, les visiteurs au Minute Maid Park ayant remporté un deuxième duel en autant de jours, cette fois par la marque de 5 à 4, lundi.

Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

Les Rangers ont causé une autre surprise en l’emportant chez les Astros, où ils n’ont maintenant signé que 10 victoires en 42 matchs depuis 2019. En avance 2 à 0 dans cette série de championnat de la Ligue américaine, les hommes de Bruce Bochy rentreront au Globe Life Field avec le sourire.

Très efficace depuis le début des séries éliminatoires avec une fiche de deux victoires et aucun revers avant cette rencontre, Nathan Eovaldi (3-0) a poursuivi dans la même veine, mais ce fut plus compliqué. Yordan Alvarez et Alex Bregman ont frappé des longues balles à ses dépens ; deux des cinq coups sûrs des Astros contre lui.

Alvarez a réduit l’écart avec un autre coup de canon en huitième manche, mais Houston n’a pas pu capitaliser à l’engagement suivant. Le frappeur désigné mène néanmoins les majeures avec six circuits.

Valdez dans l’embarras

Là où Eovaldi a une fois de plus excellé, c’est au niveau des retraits sur des prises. L’as de 33 ans a fait mordre la poussière à neuf rivaux durant ses six manches de travail. Sa moyenne de points allouée est restée plus que respectable, à 2,29.

Ce fut encore difficile pour Framber Valdez (0-2), qui a avait été malmené par les Twins du Minnesota au tour précédent. Il a de nouveau accordé cinq points, mais en seulement deux manches et deux tiers. Le gaucher a accordé quatre points dès le premier tour au bâton et le circuit de Jonah Heim en deuxième manche a sonné le glas.

Adolis Garcia, lui, n’a pas seulement bien frappé dans cette rencontre, il s’est aussi donné en spectacle. En tentant d’éviter une balle lancée sur son pied, le Cubain a perdu l’équilibre et s’est rétabli élégamment avec une roue. Le voltigeur a obtenu un but sur balles automatique, mais les Rangers n’ont pu en profiter.

And he sticks the landing! 😂 pic.twitter.com/i36ACyt7Go — Texas Rangers (@Rangers) October 16, 2023

C’est mercredi que l’action reprendra dans cette série, à Arlington. La rencontre sera diffusée sur les ondes de TVA Sports à compter de 20h.