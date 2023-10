Une toute nouvelle expérience locative en condo à Lévis

Un immeuble de condos locatifs de 13 étages avec une grande variété de services va bientôt ouvrir son carnet de réservation à Lévis.

Le Somex Saint-Nicolas est situé à deux minutes des ponts. Les 223 appartements de la première phase seront livrés pour juillet 2024. Il sera possible d’en réserver un dès la fin d’octobre.

Le projet de 70 millions de $ offrira aussi 34 appartements abordables à compter de 1025$ pour un 31⁄2. Les plus luxueux de cette dimension dépasseront un peu les 2000$.

Une deuxième phase permettra l’ajout de 175 unités.

Illustration fournie par Hulix

«Avant de construire, nous nous sommes demandé comment améliorer la qualité de vie et répondre aux besoins quotidiens de nos clients. Nous voulions leur proposer une expérience locative d’exception et plus d’inclusions que la compétition», a lancé Hugo Kirallah, PDG de Hulix, le promoteur du projet.

«Ce projet correspond à la densification qu’on souhaite faire sur la route des Rivières qui sera complètement transformée en boulevard urbain en 2027-2028», a affirmé de son côté le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Longue liste

Des espaces de travail et de réunion sont prévus, tout comme un gym, un spa, une salle de yoga, une piscine intérieure et une extérieure.

Des salles de jeux, de golf virtuel et de cinéma seront aménagées, ainsi qu’une cuisine commune, une salle communautaire, une cave à vin et une terrasse sur le toit.

Illustration fournie par Hulix

Le chauffage, la climatisation, l’électricité, l’internet et les électroménagers seront inclus.

Nouveau joueur

Pour Hulix, il s’agit d’une première expérience dans une construction de ce type.

L’entreprise implantée depuis 18 ans à Montréal se spécialise dans le bâtiment et les travaux de génie civil dans tous les secteurs.

«Je regardais le marché depuis 2018, mais je ne voulais pas mettre en péril l’entreprise. J’ai commencé avec une job de 28 et une autre de 22 millions de $. J’ai acheté le terrain (de Lévis) en 2021. Après un premier tour de roue, c’est plus facile de se lancer là-dedans et d’emprunter», a expliqué M. Kirallah.

«Ce type de structure (du projet Somex) c’est plus facile que ce que nous faisons habituellement. À la station Place-d’Armes du métro (de Montréal) j’ai fait un projet sous la dalle de béton sur laquelle le métro continuait de passer», avance le promoteur.

Attractivité

Et pourquoi quitter le marché montréalais pour la Rive-Sud de Québec?

«L’occasion était là, plaide M. Kirallah. Et j’ai eu un accompagnement extraordinaire de la Ville pour mon permis. Je n’ai pas vécu ça ailleurs. C’est un plus. Si l’occasion se représente, j’en ferai un autre à Lévis avant d’aller ailleurs.»

Photo Martin Lavoie

«Nous sommes les numéros un en croissance économique au Québec et ça intéresse beaucoup de promoteurs de l’extérieur, le niveau de confiance envers l’avenir est élevé», se targue pour sa part le maire Lehouillier.

Avec un taux d’inoccupation de 1-1,5%, la situation du logement à Lévis n’est pas très différente d’ailleurs.

«Personne ne s’est retrouvé dans la rue après le 1er juillet. On a absorbé le choc un peu plus que d’autres grandes villes en raison du nombre de constructions. Mais il faut être aux aguets. Nous allons d’ailleurs déposer bientôt notre stratégie de logements abordables», a conclu le maire.