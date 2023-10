Utilisation d’un chariot élévateur: une amende pour l’emploi illégal d’enfants de 11 et 13 ans

L’exploitant d’un centre de distribution au Kentucky s’expose à une amende de plus de 30 000$ US pour avoir employé des enfants de 11 et 13 ans afin d’opérer un chariot élévateur et préparer les commandes de l’entrepôt.

Les enquêteurs du ministère américain du Travail ont découvert en août dernier que ces jeunes travailleurs étaient employés illégalement dans cet entrepôt de Win.IT America Inc. à Hebron.

Selon l’agence fédérale, les deux enfants travaillaient depuis des mois pour un nombre d’heures supérieur que celui autorisé par la loi.

«Ces infractions consistaient notamment à employer un enfant pour conduire un chariot élévateur, une activité dangereuse pour les travailleurs de moins de 18 ans, et à charger un autre enfant de préparer les commandes dans l’entrepôt, une activité interdite aux travailleurs de moins de 16 ans», a précisé le département dans un communiqué, vendredi.

Le tribunal a donc exigé que l’entreprise vers 30 276$ US en pénalités civiles. Elle doit aussi engager un consultant pour dispenser une formation sur le respect de la réglementation au personnel d’encadrement.

«La loi fédérale garantit que les jeunes travailleurs peuvent bénéficier d’une expérience professionnelle précieuse sans mettre en danger leur sécurité ou entraver leur éducation», a rappelé le procureur régional Tremelle Howard.

Win.IT America Inc. ne serait toutefois pas la seule entreprise dans cette situation. En effet, 3876 enfants étaient impliqués dans une infraction au travail des mineurs lors de l’exercice fiscal de 2022, selon le ministère.

Cela représente une augmentation de 60% des infractions aux États-Unis lors des cinq dernières années.