Vivre avec le syndrome du côlon irritable

Je la comprends tellement cette femme qui vous écrivait hier à propos de son problème de côlon irritable, pour avoir vécu 25 ans avec le même problème suite à une intoxication alimentaire qui n’avait pas été traitée, avant d’en trouver la cause.

Je me rappelle très bien cette époque où, quand j’allais au restaurant à la suite de réunions à l’extérieur, je ne mangeais presque pas, de peur d’avaler quelque chose qui déclencherait une crise. À telle enseigne que mon patron disait toujours : « Elle peut bien être petite, elle ne mange pas ! » J’avais beau en parler à mon médecin qui me faisait examen sur examen sans jamais trouver d’explication.

Je me suis donc astreinte pendant deux mois à noter tout ce que je mangeais et le nombre de fois que j’allais aux toilettes ensuite. C’est là que quelqu’un m’a recommandé de consulter le Dr Frédéric Rancourt, chiropraticien chez Triade santé à Magog.

Je me suis rendue à son bureau avec mes feuilles de notes. Au premier rendez-vous, il a traité l’intoxication alimentaire que je traînais depuis 25 ans, et au deuxième, on en a cherché la cause. C’est ainsi qu’on a découvert que j’avais une intolérance à la caséine, une protéine qu’il y a dans tous les produits laitiers, qu’ils soient de vache ou de brebis.

C’est alors que je me suis rappelé que ma mère avait le même problème puisqu’elle avait la même intolérance aux produits laitiers. Par la suite je me suis mise à surveiller tout ce que je mangeais, au restaurant ou à la maison, pour me rendre compte que mon corps réagissait toutes les fois où il y avait un produit laitier dans la recette. Un simple sandwich avec du beurre ou une viande cuite dans le beurre, et j’avais tout de suite une réaction.

Je ne sais pas si cette personne me lit ce matin, mais je la prierais de faire comme moi en commençant par éliminer tous les produits laitiers de son menu. Ce serait déjà un départ. Chose certaine, je lui souhaite de trouver la cause de son mal, car je sais à quel point ça peut handicaper une vie.

Une personne qui la comprend

Je suis proche d’une personne qui vit avec ce syndrome depuis plusieurs années et je comprends parfaitement l’angoisse qui peut s’emparer de vous à l’approche d’un repas que vous devez prendre dans un lieu où vous ne contrôlez pas le menu dans tous ses détails de manière à faire face à certaines conséquences pouvant être désagréables. Je compatis avec le fait que vous ayez la stricte obligation d’appliquer une discipline rigoureuse à tous les instants cruciaux de votre vie pour éviter toute forme de réaction abdominale non souhaitée et pouvant vous mettre dans une position inconfortable.