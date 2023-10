Photo fournie par Desjardins et d'archives Simon Leblanc

Guy Cormier (photo de gauche), président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, a accepté la présidence d’honneur du 12e Bal du maire qui se tiendra sous le parrainage de Bruno Marchand (photo de droite), maire de Québec, le vendredi 1er décembre, dès 18 h pour le cocktail, dans la salle de bal du Fairmont Le Château Frontenac. Les profits de cette soirée caritative, avec son thème la Voie céleste et animée par Marieme et Stéphane Bellavance, permettront à la Fondation Jeunes en Tête d’accroître son rayonnement et son soutien auprès des organismes qui viennent en aide aux jeunes en détresse psychologique des régions de la Capitale-Nationale et de l’Est-du-Québec. Une nouvelle catégorie de billets est disponible pour les festivités de fin de soirée qui débuteront à compter de 21 h 30 au Salon Place d’Armes qui réunira les jeunes de la relève ainsi que la communauté des affaires. Billets au https://fondationjeunesentete.org/evenements/12e-edition-du-bal-du-maire-2023/.

Les Fous de la Rampe

Illustration fournie par la Fondation

La troupe de théâtre de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, Les Fous de la Rampe, composée majoritairement de médecins, de professionnels et d’employés de l’IUCPQ, en est à sa 32e saison. Pour l’occasion, la troupe revient en force avec une pièce où s’entrechoquent, avec une rare intensité, passions et mensonges : Les sorcières de Salem d’Arthur Miller, présentée par Gestion MD | Banque Scotia et VitalAire. Les représentations auront lieu les 3, 4, 10 et 11 novembre, au Théâtre de la Cité universitaire. Les profits réalisés seront versés à la Fondation IUCPQ afin de soutenir des projets soumis par des employés de l’Institut et ayant un impact direct sur les soins et les services offerts aux patients. Les billets sont en vente au coût de 25 $ (30 $ à la porte) sur le site internet de la Fondation. https://fondation-iucpq.org/activity/les-fous-de-la-rampe-copy-2/.

Les revoici !

Photo fournie par la Troupe

À l’occasion de sa 32e année d’existence, le Théâtre des Aînés de Charlesbourg récidive en offrant, les 17 et 18 novembre, la comédie de Jérôme Dubois Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion. Présentée à trois reprises en mai dernier, la pièce raconte l’histoire de Marc et de Sophie qui s’apprêtent à quitter Québec pour des vacances torrides en Jamaïque. Mais avant même qu’ils puissent quitter la ville, leur domicile sera le théâtre de bien des péripéties allant de la « bonne » qui veut se faire un peu d’argent à des Gaspésiens qui espèrent faire le voyage de leurs rêves et, pourquoi pas, des voleurs qui veulent profiter de l’absence des propriétaires. Les représentations auront lieu à 19 h 30, à la Salle Pierre-Garon, 748, boulevard Louis-XIV. Le Théâtre des Aînés de Charlesbourg est une troupe composée d’une trentaine de membres, tous retraités, de 50 à 90 ans. Billets en visitant le site web : https://www.theatredesaines.com ou en téléphonant au 581 741-1767.

Un autre golfeur patient

Photo fournie par le groupe

Je vous racontais récemment l’histoire d’un golfeur qui avait attendu 40 ans avant de réaliser son premier trou d’un coup. En voici un autre qui a été patient avec ce sport. Paul Lefrançois (photo), originaire de La Malbaie, cadreur de métier, qui a travaillé d’abord à TVC-VM à La Malbaie et par la suite pour les grands réseaux de télévision en Estrie (TVA et TQS) avant de fonder Projet-Momentum.tv., sa maison de production indépendante, a réussi le sien à l’âge de 66 ans, le 6 octobre, au trou numéro 16 (146 verges) au Club de golf Milby (tout près de Sherbrooke), à l’aide d’un fer 6. Décidément ça fait pas mal de six (6). Paul, qui habite Sherbrooke, était accompagné lors de sa ronde par Sylvain Dubreuil, Jacques Lacasse et Alain Baillargeon.

Anniversaires

Photo fournie par Québecor

Pierre Karl Péladeau (photo), président et chef de la direction de Québecor, 62 ans...Charles Leclerc, pilote automobile monégasque de Formule 1 avec la Scuderia Ferrari, 26 ans... Rachid Badouri, humoriste québécois, 47 ans... Marc Levy, écrivain français, 62 ans... Wilfrid Paiement, joueur de hockey canadien (1974-88), avec les Nordiques de 1981 à 1986, 68 ans... Jean-Jacqui Boutet, homme de théâtre à Québec, 69 ans...

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 16 octobre 2022 : Robert (Bob) McKinley (photo), 94 ans, homme politique canadien membre du Parti progressiste-conservateur de la Chambre des communes du Canada et député de la circonscription électorale de Huron (qui est devenue Huron—Middlesex et Huron—Bruce) de 1965 à 1980... 2021 : Jean Rochon, 83 ans, médecin et professeur mais aussi député de Charlesbourg de 1994 à 2003 et ministre péquiste dans les gouvernements de Jacques Parizeau (1994-1996), de Lucien Bouchard (1996-2001) et de Bernard Landry (2001-2003)... 2019 : Patrick Day, 27 ans, boxeur américain plongé dans un coma à la suite d’un K.-O... 2017 : Pierre « Boum Boum » Meilleur, 66 ans, ex-préposé à l’équipement chez les Canadiens dans les années 1970... 2014 : Misty Upham, 32 ans, actrice américaine... 2013 : Bruno Bonamigo, 48 ans, réalisateur-coordonnateur québécois du Téléjournal à Radio-Canada Télé... 2011 : Dan Wheldon, 33 ans, pilote automobile (Indy Car)... 2010 : Jack Butterfield, 91 ans, président de la Ligue américaine de hockey (LAH) pendant 28 ans... 2009 : Paul-Dominique Gagnon, 60 ans, maire de Laterrière de 1982 à 1994 et auteur... 2004 : Pierre Salinger, 79 ans, secrétaire de presse à la Maison-Blanche... 1992 : Shirley Booth, 94 ans, actrice américaine (Adèle)... 1981 : Moshe Dayan, 66 ans, général et homme politique israélien.