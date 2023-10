La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB) a honoré le légendaire hockeyeur québécois, Mike Bossy, à titre posthume, du prestigieux prix Maurice-Richard. Dans la cadre de la cérémonie, on a profité de l’occasion pour faire le lancement du livre 50 jours dans la vie de Mike Bossy, écrit par le journaliste Mikaël Lalancette, en collaboration avec Tanya Bossy, la fille de Mike. Le livre 50 jours dans la vie de Mike Bossy a été publié par les Éditions de l’Homme.

Mikaël Lalancette, l’auteur du livre, et Tanya Bossy, qui tient fièrement le prestigieux prix Maurice-Richard qui a été remis à son père, Mike Bossy, sont en compagnie de Marie-Anne Alepin, présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec, et de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Mike Bossy a remporté la coupe Stanley à quatre occasions. Lors du lancement du livre, on remarquait ses amis et collègues de TVA Sports, dont Marc-André Perreault et l’ancien défenseur des Nordiques, Steven Finn.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Michel Bergeron, qui a dirigé les formations des Draveurs de Trois-Rivières et des Nordiques contre Mike Bossy, est entouré de ses collègues de TVA Sports, Michel Godbout, Éric Fichaud, Martin Larocque et Louis-Philippe Neveu, directeur général de TVA Sports.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Tanya Bossy, la fille de Mike, signe d’ailleurs le chapitre entourant le décès de son père au « je », témoignant de ses derniers moments. Sur la photo, on voit la petite-fille de Mike, Alexe Bossy-Lépine, sa fille Josiane Bossy, sa petite-fille Gabrielle Bossy-Lépine et sa fille, Tanya Bossy.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Liette Mercier, directrice littéraire des Éditions de l’Homme, est en compagnie de l’auteur du livre, Mikaël Lalancette, du premier ministre François Legault, de Marie-Anne Alepin, présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec, Tanya Bossy, la fille de Mike, Alexe Bossy-Lépine, la petite fille de Mike, Josiane Bossy, la fille de Mike, et Gabrielle Bossy-Lépine, la petite fille de Mike.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Mike Bossy est toujours le seul joueur à avoir compté 50 buts à chacune de ses neuf premières saisons dans la LNH. Parmi les invités, il y avait Pierre Bruneau et Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.