BISSONNETTE, Francine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 2 octobre 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Francine Bissonnette, épouse de monsieur Daniel Poitras. Née à Ste-Claire le 26 septembre 1947, elle était la fille de feu dame Jeanne Dumas et de feu monsieur Robert Bissonnette. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h.Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie à une date ultérieure. Outre son époux Daniel, madame laisse dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Victor (Carmelle Chabot), feu Yvon (Réjeanne), Nicole (Lionel Dion), Claude (Liliane Labonté), feu Jacques (Lise Couture), feu Jacqueline (René Thomassin), Camille, feu Gaëtan (Réjeanne Bisson), Diane (Jacques Fortier); de la famille Poitras : Charlotte (Ab Campion), Richard (Linda Bérubé) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de :