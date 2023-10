Aaron Rodgers peut confondre les sceptiques selon son entraîneur

Depuis quelques semaines, le quart-arrière des Jets de New York Aaron Rodgers affirme vouloir effectuer un retour au jeu dès cette saison.

Le vétéran de 39 ans s’est déchiré un tendon d’Achille dès sa séquence initiale sur le terrain, lors de la première semaine d’activités. Ce genre de blessure met habituellement fin à la campagne d’un athlète.

Six semaines plus tard, Rodgers a passé l’entièreté du sixième match des siens debout – sans béquilles – sur les lignes de côté des Jets. Il a même été possible de le voir lancer quelques ballons.

Pour l’entraîneur-chef Robert Saleh, la récupération de Rodgers est spectaculaire.

«Je suis l’une de ces personnes qui se demandent : "est-ce qu’il est censé faire ça?". J’ai été l’entraîneur de Richard Sherman, qui s’est déchiré un tendon d’Achille. J’ai des amis qui ont eu des blessures au tendon d’Achille. Selon eux, ce qu’il [Rodgers] fait est absolument ridicule», a dit le pilote lors de son passage à l’émission «Good Morning Football», mardi.

«Il croit fermement à la manifestation : tu es celui que tu penses être et tu deviens ce que tu penses. Il est prêt à revenir plus rapidement que ce qui était prévu.»

«Je pense qu'il est motivé par le doute – je ne le pense pas, je le sais – il est motivé par le doute. Plus vous doutez de lui, plus il a de carburant. Il est en mission.»

Un miracle à venir?

Considérant cela, Saleh ne serait pas surpris que le détenteur de quatre titres de joueur par excellence de la NFL soit en mesure de réussir l’impensable.

«Il y a ceci que j'ai appris sur lui: quand il a un truc en tête et qu'il veut prouver quelque chose, il va le prouver. Donc, beaucoup de gens peuvent douter de lui, mais je ne doute pas de lui. Nous lui laissons la porte ouverte.»

De son côté, Rodgers n’a pas voulu spéculer sur une date de retour.

«Ralentissons un peu les moteurs à ce sujet», a-t-il déclaré lors de son passage hebdomadaire au «Pat McAfee Show».

«Nous nous avançons un peu trop [en parlant de date]. Il y a des indicateurs que ça progresse bien. Vous m’avez vu marcher sans l’aide de béquilles et lancer le ballon. La prochaine étape sera une course légère. La suivante sera probablement un échauffement d’avant-match, puis une séance d’entraînement. Chacune des étapes cruciales prendra du temps.»

En attendant, les Jets connaissent certains succès. Le club de la Grosse Pomme a vaincu les puissants Eagles de Philadelphie 20 à 14 dimanche dernier et affiche un dossier de 3-3.