Adaptation à la télé: Les Boys vendu aux États-Unis

Les téléspectateurs américains feront connaissance avec l’univers des Boys en vertu d’une entente avec un important producteur qui adaptera les aventures de la populaire équipe de hockey, créée au Québec durant les années 1990.

Tucker Tooley Entertainment (TTE), une société derrière les films à succès The Fighter, Dear John, Immortals et We’re The Millers, entre autres, a acquis les droits d’adaptation aux États-Unis de la série Les Boys, a annoncé le propriétaire de la célèbre franchise du grand et petit écran, ComediHa !

La transaction, qui fait l’objet de négociations depuis plusieurs mois, a été conclue dans le cadre du MIPCOM, grande foire internationale de la télé qui se déroule actuellement à Cannes, en France.

« Nous souhaitons vraiment en faire une marque internationale et espérons que c’est le début des adaptations dans le monde », a mentionné par courriel au Journal le patron de ComediHa !, Sylvain Parent-Bédard.

« Nous avons choisi Tucker Tooley Entertainment en lien avec la confiance, la bonne entente et l’expertise de haut niveau pour mener à bien ce projet », a-t-il aussi fait valoir.

Série parfaite pour être adaptée

À cette étape, il est trop tôt pour savoir la forme que prendra une adaptation américaine des Boys. Selon nos informations, le producteur américain aurait la liberté de mélanger des éléments des intrigues des films et de la série télé.

Ce qui est certain, c’est que Les Boys version USA seront vus à la télé.

« C’est une série parfaite pour une adaptation, basée sur l’amitié et le sport, des sujets universels. Nous avons déjà hâte de voir ce qu’en feront les Américains », indique par communiqué Alexandre Avon, le vice-président d’Amuz Distribution, la société qui a négocié la vente aux États-Unis.

« Nous sommes convaincus que cette série captivera le public américain », ajoute le vice-président développement et production de TTE, Christian Parent.

Au Québec, Les Boys devraient faire un retour au jeu en 2024. Le créateur de la franchise, Richard Goudreau, a annoncé cet été qu’un film sortira dans le temps des Fêtes, l’an prochain. Une nouvelle série serait aussi dans les cartons, chez ComediHa !