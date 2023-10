Joueur agressé par un entraîneur adverse au hockey mineur: repentant, il veut éviter un casier judiciaire

Un entraîneur de hockey de Québec qui a traversé la glace pour aller plaquer violemment un joueur adverse sur la glace en décembre 2022 a demandé la clémence du juge en suggérant l’absolution inconditionnelle à l’accusation de voies de fait qui pèse contre lui.

Alexandre Noël, 44 ans, est apparu repentant au palais de justice de Québec mardi matin. Après avoir plaidé coupable en juin, il revenait devant le tribunal dans le cadre des observations sur la peine à lui imposer pour s’en être pris à un adolescent de 14 ans lors d’un match de hockey de catégorie «M-15 B».

Ce jour-là, son fils a été renversé par le joueur en question avant de tomber lourdement sur la glace. L’entraîneur adjoint dit alors avoir craint pour la sécurité de son garçon.

«Je pensais qu’il était arrivé quelque chose de grave à mon fils. Et le plus proche, c’était le joueur. J’ai eu peur encore, je voulais juste le pousser pour l’éloigner de mon garçon», a témoigné l’accusé mardi, assurant qu’il s’agissait d’un geste de protection et non de vengeance.

Pourtant, sur la vidéo, on le voit sauter sur la glace et ensuite enjamber son fils sans jamais s’arrêter, avant de frapper l’adolescent.

«Vous étiez en mission», a analysé le juge Mario Tremblay.

Individualisation ou dissuasion

L’avocate d’Alexandre Noël a insisté que la médiatisation de l’affaire et le processus judiciaire avaient déjà eu un fort effet dissuasif sur son client et qu’un casier judiciaire lui nuirait, notamment au niveau professionnel, lui qui est fonctionnaire au gouvernement provincial.

L’individu a témoigné en ce sens, affirmant regretter profondément ses agissements.

«J’ai honte de ce que j’ai fait. Je suis triste parce que je n’ai pas pu montrer l’exemple que je devais être pour les enfants. Je n’ai pas été à la hauteur de ça», a confié le père de famille, en larmes.

Me Anne-Frédérique Michaud-Rioux a ainsi suggéré au juge une absolution inconditionnelle, qui laisserait vierge le casier judiciaire de l’accusé, insistant sur l’importance d’individualiser la peine et non de juger de la culture des arénas.

Or, le procureur de la Couronne estime quant à lui que l’histoire va au-delà d’Alexandre Noël et que le tribunal doit envoyer un message aux parents de jeunes athlètes. Il propose un sursis de sentence accompagné d’une probation de deux ans et de 75 heures de travaux communautaires et donc, d’un casier judiciaire.

«Le but n’est pas d’infliger à M. Noël la peine que tous les autres parents n’ont pas eue et d’en faire un exemple, mais c’est de rappeler que ce type de geste là est intolérable», a insisté Me Louis-Philippe Desjardins, rappelant au juge qu’il avait le pouvoir de souligner que «dans un aréna, les mêmes règles s’appliquent».

«Comme une balle»

Alexandre Noël avait reconnu sa culpabilité à une accusation de voies de fait pour les événements survenus en décembre 2022.

Des caméras de l’aréna de Beaupré avaient capté les images du joueur adverse renversant le fils de l’entraîneur, suivi de la course de ce dernier et l’agression commise sur l’adolescent.

«Il est arrivé crinqué, il est sorti du banc comme une balle de fusil», a fait remarquer le juge Tremblay au visionnement des images.

Noël a été suspendu par l’association de hockey mineur de Québec-Centre pour une période de 10 ans. L’homme, malgré l’absolution inconditionnelle demandée, s’est dit ouvert à faire des travaux communautaires ou à verser un don à un organisme.

Le juge Mario Tremblay rendra sa décision en février prochain.