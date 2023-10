Aider au bon moment

Photo fournie par la fondation

Louis Martin (photo), propriétaire d’Ogesco Construction, a accepté la présidence d’honneur du 5e cocktail-bénéfice de la Fondation Lépine Cloutier/Athos qui se tiendra le mercredi 25 octobre, dès 18 h, à la Salle des promotions du Séminaire de Québec sous le thème « Chic avec un touché de doré ». Les profits du cocktail, avec ses 5 stations gastronomiques, serviront à soutenir le groupe d’entraide La Passerelle, organisme qui œuvre à l’amélioration de la qualité de vie des jeunes de 18 ans et plus souffrant d’autisme, et aussi à soutenir Deuil-Jeunesse, qui, par son approche spécialisée en deuil, offre des services professionnels et personnalisés, favorisant le mieux-être de l’enfant, de l’adolescent, du jeune adulte, de l’adulte et de leur famille, qui vivent une réalité liée à une maladie grave ou à la mort d’un être cher. La Fondation est née du désir de l’entreprise Lépine Cloutier/Athos de diversifier ses points d’aide. Renseignements et billets au fondationlepinecloutier.com.

Un don de 100 000 $

Photos fournies par le CÉGEP Garneau

La Fondation du Cégep Garneau vient de recevoir un important don de 100 000 $ de la part de Paul Reny, un des fondateurs du Cégep nommé au tout premier conseil d’administration de l’établissement en 1969. Aujourd’hui centenaire, monsieur Reny est toujours animé par un fort attachement au Cégep, par la nécessité de contribuer à sa société et par une profonde croyance en l’importance de l’éducation. C’est pourquoi il souhaite offrir des bourses à la relève collégiale. Pendant 20 ans, des bourses de détermination en l’honneur de monsieur Paul Reny seront remises à des étudiantes et étudiants qui démontreront une motivation à poursuivre leur parcours au collégial et qui auront le désir de développer leurs compétences pour les mettre au service du bien commun et ainsi contribuer à enrichir nos communautés. Les deux premières bourses de 2500 $ sont octroyées à Emmy Julien, étudiante en Soins infirmiers, et à François Baribeault, étudiant en Sciences de la nature. Sur la photo du haut, de gauche à droite : Caroline Boulay, directrice de la Fondation du Cégep Garneau, Paul Reny et Patricia Poirier, directrice générale du Cégep Garneau. Sur celle du bas, les boursiers François Baribeault et Emmy Julien entourent le généreux donateur Paul Reny.

Rendez-vous Inter-parcs

Photo fournie par le Groupe Nordfab

Le président et les hauts dirigeants et chefs d’entreprise inter-parcs industriels ont rendez-vous ce soir (sur invitation) pour un cocktail de type « réseautage » sous la présidence d’honneur de Mario Lavoie (photo), président du Groupe Nordfab. L’événement aura lieu dans les locaux de l’entreprise sur le boulevard Raymond à Québec, dans le parc industriel Beauport. Groupe Nordfab est une entreprise spécialisée dans la fabrication de toutes les surfaces et est le seul centre de coupe du Québec à réunir deux bannières (Prestolam et Bélanger Laminés), ce qui lui permet d’offrir un vaste choix de comptoirs moulés et de portes d’armoires plus rapidement que quiconque. Moulures, quincaillerie ou éclairage LED font également partie de sa gamme de produits.

Mise à jour...

Photo fournie par Leucan

Après avoir calculé toutes les rentrées d’argent de la 20e Promenade en camion de Transport Jacques Auger Inc. et Leucan tenue le 9 septembre dernier dans le stationnement des Galeries Chagnon à Lévis, le résultat final des profits s’établit à 301 860 $, un record. En 20 ans, ce sont 2 049 273 $ qui ont été amassés par Transport Jacques Auger et ses partenaires pour Leucan. Transport Jacques Auger inc. est un chef de file dans le transport de produits pétroliers au Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Nathalie Montplaisir, cheffe événements et développements, Leucan ; Émilie Têtu, chargée de projets principale, Leucan ; Andréanne Auger, vice-présidente à l’administration, Transport Jacques Auger ; Marc-Antoine Auger, vice-président aux opérations, Transport Jacques Auger ; Jacques Auger, président, Transport Jacques Auger, et Laurie-Anne Giguère, chargée de projets, Leucan.

Anniversaires

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Daniel Gélinas (photo), ex-directeur général du Festival d’été de Québec, ex-directeur général du Salon international du livre de Québec, PDG des Productions Daniel Gélinas inc., 64 ans... Mikaël Grenier, jeune pilote de course de Stoneham, 31 ans... Francis Bouillon, entraîneur développement des joueurs des Canadiens de Montréal, 48 ans... Ernie Els, golfeur professionnel de la PGA, 54 ans... France St-Louis, ex-membre de l’équipe féminine canadienne de hockey (1990-99), 65 ans... Pierre Moreau, PDG et copropriétaire Groupe Restos Plaisirs... Pierre Villeneuve, ex-vice-président ventes, au Journal de Québec, 66 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 17 octobre 2008 : Ben Weider (photo), 84 ans, né à Saint-Lin–Laurentides, au Québec, figure emblématique du culturisme... 2018 : Jean-Pierre Girerd, 87 ans, caricaturiste, illustrateur et artiste peintre français... 2017 : Gord Downie, 53 ans, leader de la formation rock canadienne The Tragically Hip... 2017 : Danielle Darrieux, 100 ans, actrice légendaire du cinéma français... 2013 : Rene Simpson, 47 ans, ancienne capitaine de l’équipe canadienne de la Fed Cup (tennis)... 2012 : Sylvia Kristel, 60 ans, actrice néerlandaise (Emmanuelle)... 2008 : Levi Stubbs, 72 ans, chanteur du groupe Four Tops... 1972 : Turk Broda, 58 ans, gardien de buts des Maple Leafs de Toronto de 1936 à 1952... 1970 : Pierre Laporte, 49 ans, ministre de l’Immigration et ministre du Travail et de la Main-d’œuvre.