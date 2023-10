Choisir notre culture, c’est choisir notre télé

Comme plusieurs jeunes adultes de ma génération, la fermeture définitive de Vrak et de Z a eu l’effet d’un coup de 2x4 dans le front, assez raide pour me questionner sur l’intérêt que l’on porte à notre culture.

Honnêtement, je n’écoutais plus souvent Vrak.TV depuis une dizaine d’années. Mes souvenirs datent de la belle époque de VRAK la Vie, de Bob l’éponge et d’Une grenade avec ça?

Je suis de la dernière cohorte qui a eu des références télévisuelles communes québécoises. Celle qui a grandi avec Cornemuse et La boîte à lunch. Celle qui s’est pâmée dix ans plus tard devant Mixmania, Les Parent et L’île des défis extrêmes.

Richesse télévisuelle

À en entendre certains qui ont connu «l’avant-Netflix», la culture québécoise actuelle serait plate comme une planche de plywood, mais avez-vous pris le temps d’écouter quelques-uns de nos fleurons dernièrement?

Avant le crash? Léo, de Fabien Cloutier? La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, de Xavier Dolan? Série noire? STAT? Indéfendable? Club Soly? Chouchou? La candidate? Infoman?

Pour l’amour, il n’y a pas qu’Occupation Double et Big Brother qui existent!

La culture d’ici peut bâtir des ponts entre les générations.

Sans ces moments de partage, on s’écoute moins et au final, c’est notre culture générale moyenne qui en pâtit.

Sans elle, où verrons-nous clairement notre différence nationale, nos parlures distinctes de la France et notre funambulisme politique si particulier?

Oui, la télévision ne sera pas toujours au goût de tout le monde. Pis? S’ouvrir à la différence, c’est ça aussi!

«Ils l’ont-tu l’affaire les Américains!» – Pierre Falardeau

Des fois, je me demande si, dans le merveilleux monde de Walt Disney et de Netflix, ils ont conscience du style de société qu’ils nous vendent à tour de bras.

Un pays désuni et polarisé, qui ne s’écoute pas, obsédé par son image et qui encourage les excès en tous genres.

C’est vraiment ça le modèle à suivre au Québec, le fast-food culturel américain?

Nous optons de plus en plus pour des aliments du Québec à l’épicerie, le même réflexe devrait s’appliquer aux produits culturels de chez nous, vous ne trouvez pas?

Mon père me dit souvent: «Quand t’achètes aux Îles, tu gardes les jobs du monde aux Îles [...] Quand t’achètes en dehors, tu fais vivre le monde de la ville!»

Si on ne s’encourage pas, qu’on ne se choisit pas, valons-nous cher la livre comme peuple?

Je concède que notre télévision ramène souvent les mêmes visages. Certains univers se répètent un peu trop souvent (hôpitaux, polices). Cela peut être redondant pour des téléspectateurs avides de nouveautés.

Puis, l’argent pour les créateurs ne fleurit pas beaucoup dans les arbres culturels et fond plutôt comme du beurre dans la poêle...

Si on faisait chacun sa part en s’écoutant davantage, de nouvelles émissions attrayantes pourraient naître!

Regardez en Corée du Sud, où leur fameuse K-pop s’est imposée au reste du monde (BTS, Parasite, Squid Game). L'État sud-coréen a soutenu ces productions avec succès.

Qu’attendons-nous au Québec pour faire de même?

Seul bémol, cela peut se faire au détriment de la langue nationale...

Pis vous autres, fleurdelisez-vous? Ça coûte pas cher d’essayer!

Justin Leblanc, Journaliste culturel à CFIM 92,7 FM et étudiant à l’UQAM. Les Caps, Îles-de-la-Madeleine