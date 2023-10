Condamné à tort: un quinquagénaire abattu par les policiers après 16 ans derrière les barreaux

Un quinquagénaire qui aurait passé 16 ans derrière les barreaux en Floride après avoir été condamné à tort aurait été abattu lundi par un policier, seulement quelques mois après avoir reçu une compensation pour ses années perdues.

«Je ne peux qu’imaginer ce que c'est de savoir que votre fils est innocent et de le voir être condamné à la prison à vie, être disculpé et ensuite, de se faire dire qu'une fois libéré, il sera abattu. Je ne peux pas imaginer en tant que parent ce que cela fait», a déploré Seth Miller, directeur exécutif du Projet Innocence de Floride, à Associated Press mardi.

Lundi, le Bureau d'enquête de Géorgie (GBI) qui enquête indépendamment sur les incidents impliquant des policiers, a annoncé la mort de Leonard Allan Cure, 53 ans, qui aurait été abattu par un policier après s’être débattu pendant son arrestation lors d’un contrôle routier en Géorgie, peut-on lire dans le communiqué.

Selon le GBI, l’homme s’était conformé aux ordres policiers avant de devenir violent en apprenant qu’il allait être placé en état d’arrestation. Le policier l’aurait alors tiré à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique, avant d’être attaqué par la victime.

«Le député a utilisé une seconde fois le Taser et une matraque [...]; cependant, Cure ne s'est toujours pas conformé. L'adjoint a sorti son arme et a tiré sur Cure», a relaté le GBI dans son communiqué.

Le quinquagénaire aurait succombé à ses blessures après avoir été traité par des services d’urgences.

Mais selon Associated Press, Leonard Allan Cure venait tout juste de recevoir, en août, une compensation de 817 000 $ pour avoir été enfermé durant 16 ans, après avoir été condamné à tort à une peine de prison à vie pour un vol à main armée dans une pharmacie, vu ses antécédents judiciaires.

Pourtant, l’homme avait un fort alibi, et aucune preuve matérielle ni témoin solide ne le plaçaient sur les lieux, aurait tranché un comité d'examen indépendant avant de conclure à son innocence.

Lors de sa libération en 2020, l’homme avait confié avoir «hâte de mettre cette situation derrière moi et de continuer ma vie», avait-il déclaré au «South Florida Sun Sentinel», selon l’agence de presse.