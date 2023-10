Conséquences du cancer sur l’entourage

J’ai été touchée par les propos que tenait la dame qui signait ce matin « Une latino pourtant intégrée ». Cette femme, à qui son médecin vient tout juste de diagnostiquer un cancer, ressent une pression énorme venant de la part de son ex-mari, père de ses deux filles, qui est incapable d’entendre parler de ce mal qui l’affecte, parce que ça l’angoisse. Comme elle a peu d’amies en dehors de ses collègues de travail à qui elle ne peut pas parler de sa maladie, elle se retrouve seule à ruminer ses angoisses et ses peurs.

Devant une situation aussi triste, je me permets de lui faire la suggestion d’une lecture que j’avais moi-même faite il y de cela au moins dix ans, à une époque où je n’avais personne autour de moi qui souffrait d’un cancer. C’est le titre du livre qui avait attiré mon attention « L’amour, la médecine et les miracles » écrit par le docteur Bernie Siegel qui avait été chirurgien en milieu hospitalier, enseignant à l’Université de Yale et également l’un des principaux défenseurs des médecines alternatives ainsi que des droits des malades.

C’est lorsque mon mari a lui-même reçu un diagnostic de mésothéliome incurable, que cette lecture a porté ses fruits. Grâce à cela, j’ai ainsi pu l’accompagner dans l’amour et le respect jusqu’à son dernier jour, jusqu’à son dernier souffle. Je n’aurais jamais voulu être ailleurs qu’à ses côtés pendant cet ultime et difficile passage de sa vie.

Le rôle de proche aidante est certes épuisant, surtout vers la fin. Mais grâce à la philosophie du Dr Siegel, nous avons pu vivre cette épreuve avec les deux pieds sur terre, le cœur serein, et dans une belle complicité. Si le mari de cette femme doublement lésée par le silence et la peur ne fait pas la lecture de ce livre pour venir en aide à son ex, qu’il la fasse au moins pour leurs deux filles qui ont le droit qu’on les outille bien pour traverser cette épreuve en compagnie de leur mère.

Je trouve ça trop facile de se fermer les yeux et le cœur quand la souffrance frappe un proche, sous prétexte qu’on n’est pas capable d’y faire face. Je souhaite aussi à cette femme de s’organiser pour rencontrer des personnes généreuses capables d’adoucir ses bouleversements émotionnels totalement légitimes.

Nicole Bélisle

Espérons que cette femme vous lise, mais surtout qu’elle prenne pour elle-même la décision de cesser de retenir sa peine et sa peur, en se permettant d’aller vers les autres pour solliciter amour, compréhension et réconfort.