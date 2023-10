Coupe du monde de vélo de montagne: retour au Mont-Sainte-Anne en octobre 2004 assorti de deux années d'option en 2025 et 2026

C’est maintenant confirmé. Le cirque de la Coupe du monde de vélo de montagne sera de retour au Mont-Sainte-Anne en octobre 2024 pour accueillir les finales du circuit pour une deuxième année consécutive.

Fort du succès de l’édition 2023 qui a aimanté plus de 45 000 visiteurs, le nouveau comité organisateur était confiant de renouveler son entente avec Warner Bros Discovery. Le tout a été confirmé dans les derniers jours et l’Union cycliste internationale (UCI) a dévoilé, aujourd'hui, son calendrier en prévision de la prochaine saison.

Une entente d’un an assortie de deux années d’option a été conclue. L’édition 2024 aura lieu du 4 au 6 octobre. «Notre évaluation a été très, très bonne, mais nous aurons des devoirs à faire si on veut que les deux années d’option de l’entente soient respectées, a résumé le co-fondateur de Mouvement Production Ian Beaulieu. Warner Bros souhaite que certaines infrastructures soient permanentes, notamment le câblage pour la télévision et les temps intermédiaires. C’est le cas dans les nouvelles destinations comme Lake Placid qui a été ajouté au calendrier. Je vais possiblement aller voir les installations de Lake Placid dans les prochains six à huit mois.»

«Les installations temporaires stressent Warner Bros et ça nous stresse aussi quand ils sont stressés, de poursuivre Beaulieu. Les installations permanentes assurent une meilleure qualité du produit télévisuel et le circuit de la Coupe du monde est rendu là dans son développement.»

Des discussions avec le Mont-Sainte-Anne

Beaulieu convient que des discussions seront nécessaires avec les dirigeants de la station de Beaupré. «On parle de bons investissements, a-t-il reconnu, mais c’est réalisable. Je ne veux pas lancer de chiffres en l’air. Ces investissements pourraient avoir une valeur ajoutée pour d’autres événements. La Coupe du monde de snowboard cross avait les mêmes défis que nous l’hiver dernier. Les changements ne seront pas nécessaires pour 2024, mais Warner Bros voudra voir nos plans avant de nous confirmer les éditions de 2025 et 2026.»

Snowshoe en Virginie a été écarté du calendrier. Lake Placid accueillera la première étape nord-américaine avant l’arrêt au Mont-Sainte-Anne, mais il n’y a aura pas de descente lors de l’arrêt en sol américain.

«Ça ne me stresse pas du tout qu’il y ait une seule descente en Amérique du Nord, a indiqué Beaulieu. Parce que le Mont-Sainte-Anne est une étape mythique du circuit et qu’il s’agira de l’étape finale qui couronnera les champions de la saison, les meilleurs seront présents. Nous ne sommes pas intouchables et on doit livrer la marchandise sur le plan de l’organisation et des engagements financiers, mais le Mont-Sainte-Anne est une solide destination.»

Plage horaire appréciée

Beaulieu est très heureux que la Coupe du monde soit de nouveau présentée en octobre. Dans le passé, les mois de juin et août étaient privilégiés. «Ça fait notre bonheur. Les couleurs font partie de l’équation. C’est bon pour la télédiffusion et pour amener des amateurs à la montagne.»

La saison débutera en avril avec deux étapes au Brésil sur de nouveaux sites.