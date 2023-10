Québec: des manifestants se sont rassemblées pour exprimer leur soutien envers la Palestine

Comme à Ottawa et Montréal, des manifestants se sont rassemblés mardi soir à Québec pour exprimer leur soutien envers la Palestine.

• À lire aussi: EN IMAGES | Imposante manifestation pro-Palestine au centre-ville de Montréal

Les quelques dizaines de personnes présentes scandent des slogans tels que « Free Palestine » et « la Palestine est massacrée ». On peut également les entendre dire que les attaques lancées par Israël tuent des enfants, des gens âgés et détruisent les hôpitaux.

« Israël est assassin », répète le groupe dans la rue qui exige la fin de l’occupation.

« Unis pour la Palestine, arrêter le génocide à Gaza maintenant ! », mentionnait la convocation pour 19 h devant l’Assemblée nationale, à Québec.

De tous âges

Sur place, un enfant tient également une affiche qui demande aux pays occidentaux de cesser d’être hypocrite.

Selon la police de Québec, il n’y a pas de marche dans les rues voisines, donc pas d’encadrement spécifique de la part des autorités. Tout semble se dérouler dans l’ordre.

Ailleurs à Montréal, une manifestation de quelques centaines de personnes a débuté à 17h30.

Au moins 500 personnes ont été tuées mardi soir dans une frappe israélienne sur l'enceinte d'un hôpital de la ville de Gaza, a rapporté le ministère de la Santé du territoire palestinien contrôlé par le Hamas.