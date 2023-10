En zone de guerre: des femmes de Gaza ont peur pour leur enfant à naître

Être sur le point de donner en vie en pleine zone de guerre et au milieu des bombardements, c’est ce que vivent de nombreuses femmes enceintes de Gaza, qui tentent de s’enfuir pour accoucher dans un endroit en sécurité.

Alors qu’elle dormait tranquillement, Khulood Khaled a été réveillée par le bruit de frappes aériennes la semaine passée. Paniquée, elle a alors ressenti une douleur à l’abdomen et a craint que le travail commence, a-t-elle raconté à CNN.

Enceinte de huit mois, elle a décidé de quitter sa maison dans le nord de Gaza dès le lendemain pour fuir vers Khan Younis, dans le sud du territoire.

«Nous avons regardé les maisons s'effondrer pendant que nous roulions, pensant que nous pouvions mourir d'une minute à l'autre», a-t-elle expliqué à CNN.

Depuis, Khulood Khaled survit avec un morceau de pain sec», alors que Gaza fait face à une pénurie alimentaire, en plus du manque d’électricité et d’eau. «Je ne sais pas si le pain sera disponible demain.»

Nardeen Fares vit presque la même situation. Enceinte de neuf mois, elle risque d’accoucher d’un jour à l’autre. La jeune femme de 27 ans a fui de son quartier de d'al-Rimal pour se retrouver aussi à Khan Younis.

Elle partage maintenant un logement de six chambres avec près de 80 autres personnes.

«En tant que femme qui en est à son dernier mois de grossesse, Dieu sait quand cela arrivera et quelle sera la situation à ce moment-là», a-t-elle indiqué au média américain. «Bombardement ou pas, on ne sait pas ce qui se passera à ce moment-là.»

Selon le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), près de 50 000 femmes sont enceintes à Gaza et 10 % devraient accoucher d’ici le prochain mois.

«Imaginez que vous traversiez ce processus au cours des dernières étapes et du dernier trimestre avant l'accouchement, avec des complications possibles, sans vêtements, sans hygiène, sans soutien, et sans savoir ce que le prochain jour, la prochaine heure, la prochaine minute apportera à elles-mêmes et à leur enfant à naître», a illustré è CNN Dominic Allen, représentant de l'UNFPA pour l'État de Palestine.

