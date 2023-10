Énorme reconnaissance pour Konyushkov dans la KHL

Bogdan Konyushkov participera au match des étoiles de la Ligue continentale (KHL) en décembre prochain grâce aux votes des partisans.

Repêché en quatrième ronde par les Canadiens en 2023, le défenseur connaît une bonne saison en Russie avec le Torpedo de Nizhny Novgorod.

Âgé de 20 ans, Konyushkov a inscrit un but et récolté huit passes en 19 parties cette saison. Il est le deuxième défenseur le plus utilisé en KHL avec un temps de glace moyen de 23 min 52 s.

Ses neuf points le placent parmi le top 20 des meilleurs défenseurs de la ligue, un fait d'armes, considérant que la KHL n'est pas reconnue pour donner beaucoup de chances aux jeunes joueurs.