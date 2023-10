Fêtes en temps d’inflation: les Canadiens dépenseront moins pour Noël

En ces temps d’inflation, les Canadiens comptent se serrer la ceinture, cette année, lors des achats des cadeaux de Noël et ils seront prêts à faire le tour des magasins pour trouver les meilleurs prix, selon un récent rapport de Deloitte Canada.

Les Canadiens ont l’intention de dépenser en moyenne 1347$ pour gâter leurs proches, ce qui représente une baisse de 11% par rapport au temps des Fêtes de 2022, a indiqué le sondage publié mardi.

L’argent qu’ils consacrent aux cadeaux ne cesse donc de diminuer, alors qu’une baisse de 18% avait déjà été notée l’année passée, selon la précédente édition du rapport de la firme.

Les dépenses chuteront particulièrement en matière de dons de bienfaisance (-40%), mais aussi de cadeaux (-18%) et de cartes-cadeaux (-14%).

Par contre, si les Canadiens mettent un frein aux biens matériels, ils ne comptent pas lésiner sur les dépenses pour des voyages ou pour des expériences – comme aller voir un concert ou encore s’offrir une journée au spa.

Plus sélectifs

Les consommateurs n’hésiteront pas à faire le tour des offres avant d’ouvrir leur portefeuille pour acheter, d’après le rapport.

En effet, les Canadiens sont prêts à visiter 16,5 magasins et sites web en moyenne, soit un bond de 37% en comparaison de l’année dernière.

Parmi les facteurs qui expliquent ce besoin de recherche, la diminution de la confiance des Canadiens envers les détaillants est à prendre en considération. «Alors que 76% des Canadiens s'attendent à ce que les prix augmentent pendant les Fêtes, 73% soupçonnent les détaillants d'augmenter les prix de façon injuste», est-il expliqué dans l’étude.

En général, les consommateurs prévoient de magasiner leurs cadeaux sur Amazon (69%), dans les détaillants à grande surface (61%) et dans les magasins-entrepôts réservés aux membres, comme Costco (40%).

Ils sont aussi un peu plus de la moitié (55%) à préférer payer un peu plus cher, mais seulement pour des produits durables et éthiques.

Le sondage de Deloitte Canada a été mené auprès de plus de 1000 consommateurs de partout au Canada.

