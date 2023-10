Il donne un coup de pied à un chat qui meurt quelques jours plus tard

Un homme qui se promenait avec son chien dans les rues de Leamington, en Angleterre, a donné un coup de pied à un chat qui a fini par trépasser quelques jours plus tard.

Lenny, qui a avait l’habitude de circuler dans la rue, était en train de regarder un homme d’un certain âge accompagné de son berger allemand, avant de recevoir un gros coup de pied qui le fit tourner dans les airs.

“Au début, j’étais abasourdie. Je me suis dit: comment peut-on faire quelque chose comme ça? Les images ont choqué beaucoup de gens dans notre rue. Lenny ne se souciait même pas des passants qui promenaient leurs chiens dans le quartier.

«Cet homme n’avait aucune raison de faire quelque chose comme ça parce que Lenny ne serait même pas allé voir ce chien. Il est tellement habitué aux gens qui passent par-là», a témoigné la propriétaire du chat au «Daily Mail», repris par le média 7Sur7 lundi.

Après l’incident, le félin est resté le plus souvent à la maison lui qui avait pourtant l’habitude de passer plus de temps dehors, tandis que son état de santé se dégradait à vue d’œil, selon le tabloïd britannique.

«Après avoir reçu le coup, nous avons vu quelque chose changer en lui. Il est devenu plus lent et il n’était plus lui-même», a indiqué la maîtresse du chat qui n’avait survécu au violent coup de pied.