Tramway de Québec: il est où votre courage, M. Legault?

Il y a moins d’une semaine, le premier ministre François Legault inaugurait le complexe hydroélectrique de la Romaine en saluant le courage de Jean Charest, parce que «ce n’est pas facile lancer des grands projets au Québec». Une pensée qui devrait guider le chef caquiste dans le dossier du tramway de Québec.

«Quand on lance de grands projets, il y a toujours des réactions négatives», a affirmé M. Legault à l’intention de l’ancien premier ministre libéral, qu’il avait invité personnellement pour l’occasion.

Aucun projet n’est parfait, a aussi mentionné le chef du gouvernement caquiste, qui a félicité M. Charest pour avoir mis de l’avant ce projet, malgré les critiques de l’époque.

Jean Charest a répondu que «ça nous rappelle que ce qui compte en politique, c’est ce qu’il y a de fondateur et qui dure dans le temps, alors ça me rend très fier aujourd’hui».

Destruction massive

Un nouveau barrage comporte des défis au niveau de l’acceptabilité sociale, pour des raisons environnementales notamment. Dans le cas du tramway, pour lequel M. Legault et sa vice-première ministre ont déjà dit souhaiter une meilleure acceptabilité sociale, les raisons sont ailleurs et justifient d’autant plus de faire preuve de courage politique.

La région de Québec n’a pas encore expérimenté les avantages d’un réseau structurant de transport. On dit structurant, car ces infrastructures servent à développer le territoire, le long du tracé, grâce à son aménagement et au service offert.

Certains opposants au tramway donnent parfois l’impression que la Ville a l’intention d’implanter une arme de destruction massive sur le territoire. Il y a des limites à exagérer, quand on pense qu’il s’agit en réalité d’un ajout de services qui, partout où il a été implanté, a évidemment produit des effets très positifs.

Ces opposants sont beaucoup plus vocaux et visibles sur les réseaux sociaux que les citoyens en faveur. Mais il ne faut pas oublier que les citoyens de Québec ont élu un maire favorable au tramway, et que le Parti Québécois, favorable au tramway, a remporté une éclatante victoire dans Jean-Talon au début d’octobre.

Élever Québec

Puis, c’est planétaire: partout où on aménage un réseau structurant, on proteste d’abord, mais une fois qu’on y goûte, on ne s’en passerait plus et même qu’on en veut davantage. Sauf que pour en arriver là, comme l’a lui-même signalé François Legault, il faut des politiciens forts et courageux, des visionnaires qui s’assurent de lancer les projets pour les bonnes raisons.

Notre Bureau parlementaire à Québec rapportait, dimanche, que le gouvernement Legault envisageait d’exiger la tenue d’un référendum avant de verser sa part du financement du projet, une fois les coûts mis à jour en novembre. Des députés caquistes auraient plaidé pour cela à l’interne.

Le maire Marchand les a invités hier à sortir de l’anonymat, et a demandé aux députés caquistes de la région d’appuyer publiquement le projet, appui qu’a réitéré Jonatan Julien mardi.

Il revient au premier ministre de trancher, en faisant preuve de courage. Québec a besoin de s’élever au même niveau que les autres villes de même taille au Canada, pas d’être ratatinée pour des questions d’egos et de petite politique.