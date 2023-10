Jonatan Julien réitère l’appui du gouvernement au tramway

Le poing brandi dans les airs, Jonatan Julien a assuré mardi que le gouvernement du Québec appuie le projet de tramway de Québec. Le ministre responsable de la Capitale-Nationale a qualifié «d’hypothétiques» les questions quant à un référendum sur le mégaprojet.

«On réitère notre appui au projet. On est derrière. Je peux-tu être plus clair que ça? On est derrière le projet de réseau structurant, de tramway. Il devra se faire à un juste prix», a soutenu M. Julien, mardi matin, en marge d’une annonce sur l’itinérance.

Selon lui, «actuellement, on laisse la Ville travailler. On appuie le projet de réseau structurant, le projet de tramway. Il y a une échéance qui s’en vient début novembre (le dépôt des propositions financières des consortiums chargé du volet des infrastructures est prévu pour le 2 novembre). On est favorables à ça».

Évoquant «des discussions ouvertes» au sein du caucus caquiste, le ministre Julien a insisté sur l’importance de «consulter les citoyens» pour «augmenter l’acceptabilité sociale» du projet.

Comment peut-on mesurer cette acceptabilité sociale? «Il y a plein de moyens, a-t-il répondu. On peut questionner. On peut consulter. On peut aller voir sur le terrain (...) On voit qu’il y a des sondages qui sont menés.»

Le « juste prix »

Jonatan Julien a ajouté que «ça se mesure ce juste prix dans un contexte de concurrence, mesures étalonnées...On regarde ce qu’on obtient comme prix versus le produit qu’on obtient. Ça se mesure par des experts qui sont au bureau de projet actuellement».

Rappelant qu’il est également responsable des Infrastructures, M. Julien s’est dit «conscient» de la pression qu’il y a actuellement sur les grands projets qui «connaissent des augmentations de 30 à 40% sur cinq ans», selon lui.

«Laissons le temps d’arriver aux résultats pour dire: on le met en contexte (le tramway) et on le compare avec autre chose», a-t-il suggéré.

Depuis l’élection partielle dans Jean-Talon, l’idée d’un référendum sur le tramway chemine de plus en plus au sein du caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ). Aucune annonce n’a toutefois eu lieu dans ce sens.