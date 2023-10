La 35e édition des Francos de Montréal dédiée à Guy Latraverse

La 35e édition des Francos de Montréal sera dédiée à Guy Latraverse, l’un de ses confodateurs, afin de souligner son «apport exceptionnel» à l’industrie québécoise du disque et du spectacle.

Surnommé le «père du showbizz québécois», Guy Latraverse est décédé samedi dernier au terme d’une longue maladie. Il avait 84 ans.

La prochaine mouture sera présentée dans le Quartier des spectacles du 14 au 22 juin 2024.

«On appelle à juste titre le fondateur de l’ADISQ et son gala le père de l’industrie musicale québécoise puisqu’il a été le premier à sortir nos artistes des cabarets et des boîtes à chansons pour les propulser vers des carrières semblables à celles des grands artistes français qu’il faisait venir à la Place des Arts», a dit Alain Simard, un autre cofondateur des Francos de Montréal.

«C’est pourquoi je lui ai proposé en 1988, alors qu’il était devenu mon mentor et grand ami, de fonder les FrancoFolies de Montréal avec moi et Jean-Louis Foulquier. Guy Latraverse a plus tard rejoint l’Équipe Spectra alors que nous avons coproduit, avec ses compagnies de production TV, tant d’émissions mémorables et lancé les galas de l’humour, du théâtre et du cinéma. Associé avec lui pendant une trentaine d’années passionnantes, j’ai eu la chance de connaître sa merveilleuse famille qui était toute sa vie, avec son travail acharné bien entendu! Quel grand pionnier-bâtisseur nous perdons aujourd’hui, mais aussi quel homme attachant, humble, généreux et impliqué dans sa communauté!» a-t-il ajouté.

Alain Simard tenait à travailler avec Guy Latraverse pour créer le festival dédié à la musique francophone puisque ce dernier travaillait à l’époque avec les plus grands artistes d’Europe, comme Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Petula Clark, Joe Dassin, Michel Fugain et Michel Sardou. Ses contacts dans l'Hexagone ont par ailleurs permis de diffuser le spectacle d’ouverture de la première édition des FrancoFolies de Montréal, qui était animé par Michel Rivard et mettait entre autres en vedette Robert Charlebois, Patricia Kass, Maurane et Véronique Sanson.

Par la suite, Guy Latraverse a supervisé plusieurs spectacles dans le cadre des Francos, dont La fête à Montréal (1992), Claude Léveillée...Intemporel (2003), Le temps de te dire je t’aime - Salut à Claude Léveillée (2006), Quand les hommes vivront d’amour – Salut à Raymond Lévesque (2006), la Grande fête multiculturelle (2007 et 2008), La forêt des mal-aimés symphonique (2007), Terre Planète bleue (2008) et Sinéquanone (2010).