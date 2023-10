La ménopause, un tabou en milieu de travail

Des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil, des sautes d’humeur et même des palpitations cardiaques: voici quelques-uns des 30 symptômes liés à la ménopause et qui peuvent nuire à la vie professionnelle des femmes.

Les symptômes non maîtrisés de la ménopause, moment où les femmes enregistrent une baisse d’hormones, poussent environ une femme sur 10 à quitter le monde du travail, selon un rapport de la Fondation canadienne de la ménopause publié mardi.

L’enquête, menée auprès de 1023 Canadiennes âgées de 40 à 60 ans révèlent que, même si chaque parcours de ménopause est unique, presque toutes les femmes interrogées (95 %) disent souffrir de symptômes. Parmi les plus courants, on retrouve les bouffées de chaleur (62 %), les troubles du sommeil (57 %) et les sautes d’humeur (39 %), ainsi que l’anxiété (32 %), l’incontinence urinaire (23 %) et les palpitations cardiaques (19 %).

Ainsi, un tiers des femmes (32 %) qui sont sur le marché du travail ont affirmé que les symptômes liés à la ménopause ont eu des conséquences négatives sur leur rendement au travail.

Un quart des répondantes (24 %) ont indiqué qu’elles ont caché leurs symptômes au travail. La stigmatisation entourant la ménopause rend la situation plus difficile à gérer.

Deux femmes sur trois ne se sentent pas à l’aise de discuter de leurs symptômes avec leur patron, et 70 % éprouvent de la gêne à en parler avec les ressources humaines.

«Le roulement de personnel coûte cher. Si une entreprise peut s’adapter à une grossesse, pourquoi ne le pourrait-elle pas pour la ménopause? L’espérance de vie s’allonge, il faut impérativement trouver une solution», a souligné Laura, une participante à l’étude.

D’ailleurs, 87 % des femmes interrogées estiment qu’elles devraient être soutenues par leur employeur au moment de la ménopause, au même titre qu’elles le sont lorsqu’elles sont enceintes.

«La plupart des femmes pensent qu’un milieu de travail qui favorise l’inclusion de la ménopause pourrait avoir des retombées positives sur leur bien-être en général», peut-on également lire dans le rapport de la Fondation canadienne de la ménopause.

Les conséquences économiques de la ménopause

La ménopause représenterait une perte de productivité de l’ordre de 237 millions $ aux employeurs, et une perte de revenus de 3,3 milliards $, que ce soit en raison d’une baisse du nombre d’heures travaillées ou de la décision de quitter le monde du travail, selon les données de la Fondation canadienne de la ménopause.

«Au cours de mes sept dernières années de carrière, j’ai réduit mon temps de travail de 5 à 4 jours. La périménopause m’affaiblissait et chaque nouveau symptôme qui se manifestait rendait plus difficile le travail à temps plein. Cette décision a eu des conséquences sur mon revenu mensuel, ma pension et mes occasions de carrière. Cette décision a été très difficile à prendre, mais sans aucun soutien, sans aucune information et sans comprendre ce qu’il m’arrivait, j’ai dû diminuer ma charge de travail afin de pouvoir prendre soin de ma santé», a témoigné une participante à l’enquête.

Employeurs: cinq choses à instaurer pour aider les femmes lors de leur ménopause

– Offrir une assurance médicale qui prend en charge les traitements et thérapies liés à la ménopause

– Instaurer des politiques intégrant la ménopause, avec des jours de repos et des horaires de travail flexibles

– Adapter le milieu de travail pour les femmes en période de ménopause

– Rendre accessible une boîte à outils pour former et sensibiliser les collègues et les gestionnaires.

– Offrir des séances de sensibilisation à la ménopause pour les employés