Le coup de foudre de Jonathan Cohen pour Les Violons du Roy

Musicien d’exception, le Britannique Jonathan Cohen partage sa vie entre Londres, Boston et Québec, où il a éprouvé un véritable coup de foudre professionnel pour Les Violons du Roy, dont il est le directeur musical depuis 2016.

Tous ceux qui ont déjà assisté, au Palais Montcalm, à un concert des Violons du Roy dirigé par Jonathan Cohen ont certainement remarqué à quel point tout son être se métamorphose au gré de la musique.

Sa performance est impressionnante, en raison de la complicité qu’il tisse avec les formidables musiciens qui composent cet orchestre de renommée mondiale, fondé en 1984 par le grand Bernard Labadie.

Violoncelliste, claveciniste et chef d’orchestre, Jonathan Cohen mène une carrière remarquable des deux côtés de l’Atlantique. Il est très en demande, ce qui l’amène à diriger de nombreux orchestres à travers le monde.

Il a aussi fondé, en 2010, l’ensemble Arcangelo, qui l’a fait connaître et dont il est toujours le directeur artistique, au Royaume-Uni. Puis, l’an dernier, il a été nommé directeur artistique de l’institution musicale la plus reconnue aux États-Unis, la Hendel and Haydn Society de Boston. Il parle de tous ces engagements comme des «projets proches de son cœur», dit-il lors d’un entretien en français, langue qu’il maîtrise bien.

Impressionné par le Palais Montcalm

Assis aux côtés du clavecin fabriqué à Montréal, auquel il donne vie durant les concerts, le chef d’orchestre a rencontré Le Journal lors de la levée de rideau de la 40e saison des Violons du Roy.

Plutôt rare, le clavecin est très important pour la musique baroque. Il s’agit d’un instrument qui donne un grand rythme à l’orchestre, explique M. Cohen dans les instants précédant l’entrevue. «En fait, ajoute-t-il, c’est un grand plaisir d’en jouer, parce qu’on fait de l’improvisation, c’est un instrument qui favorise le fait d’être créatif.»

À Québec, Jonathan Cohen passe une dizaine de semaines par année pour diriger Les Violons du Roy, qu’il accompagne aussi en tournée. Il avait entendu parler de cet ensemble réputé lors du visionnement d’enregistrements. Il a remplacé Bernard Labadie pour un projet, les Symphonies de Haydn, et la synergie s’est avérée très bonne.

Le directeur musical a ressenti une espèce de coup de foudre. «J’admire beaucoup cet orchestre, il y a une grande facilité, un son très précis (...) Le niveau est très haut ici», souligne le Britannique, énumérant le style, le son, l’énergie.

La première fois qu’il a visité Québec, Jonathan Cohen a été grandement impressionné par le Palais Montcalm, résidence des Violons du Roy depuis 2007. Pour mémoire, alors que le bâtiment se cherchait une vocation, c’est le maire Jean-Paul L’Allier qui a décidé d’en faire une maison de la musique, contre vents et marées.

«C’est formidable ici, l’acoustique est excellente, c’est une grande opportunité pour nous de faire de l’excellente musique», dit M. Cohen.

Jeune prodige

Né à Manchester, dans le nord de l’Angleterre, M. Cohen habite à Londres et a grandi dans une famille d’amoureux de la musique. Son père est un amateur de piano. Sa grand-mère était aussi violoniste amateure. Tous trois ont formé un ensemble musical qui s’est produit pendant plusieurs années.

Jeune prodige, il a appris très tôt le piano, puis le violoncelle, et étudie au Manchester Grammar School, une des meilleures écoles d’Angleterre. Il éprouve alors déjà un penchant pour Mozart, Haydn et la musique romantique.

Le talent qu’il démontre rapidement convainc les autorités de l’école de le dispenser de certains cours pour lui permettre de se perfectionner en musique.

Au Royal Northern College of Music, établissement réputé également basé à Manchester, il étudie auprès d’Emma Ferrand, une professeure formidable, très patiente avec lui, glisse-t-il en souriant. Il intègre ensuite l’Université de Cambridge où il poursuit ses études en musique.

Secret de chef

Le violoncelle s’imposera vite comme son instrument de prédilection. Le piano demandait d’étudier énormément, alors qu’il préférait lire et interpréter la musique. Il considérait que le violoncelle lui offrait plus de liberté en ce sens.

La musique de chambre l’a toujours interpellé, pour son grand répertoire et l’interaction entre les musiciens. Il adore aussi l’opéra baroque, qu’il a découvert un peu plus tard, tout comme les œuvres symphoniques classiques. «Je pense que c’est important de réaliser que la musique baroque est aussi romantique quelquefois», dit-il.

Comme chef d’orchestre, son secret réside, croit-il, dans sa capacité à se sentir comme un musicien dans l’équipe, dans le même esprit que cela se faisait avant Beethoven, où un musicien dirigeait les ensembles, sans baguette.

La connexion avec les musiciens se passe beaucoup avec les yeux, sans les mains autant que possible, sauf quand c’est nécessaire. «Je veux en faire le moins possible. Je n’impose pas les choses qui sont inutiles pour les musiciens.»

«J’approche la musique un peu comme un sport d’équipe, souligne-t-il, je suis dans cet esprit.» Le résultat, c’est qu’on repart d’un concert des Violons du Roy avec des souvenirs inoubliables... et l’impression d’un baume pour l’âme.

