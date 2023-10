Le film-concert «Taylor Swift: The Eras Tour» au sommet du box-office québécois

Sans surprise, le film-concert Taylor Swift: The Eras Tour s’est hissé en tête du box-office québécois la fin de semaine dernière.

Selon les données de l’agence Cinéac, dévoilées mardi matin, la captation du spectacle de la populaire chanteuse pop américaine a récolté 643 920$ dans les salles de la province, de jeudi à dimanche.

Le film d’horreur L’Exorciste: dévotion s’est emparé du second rang du box-office québécois avec une récolte de 191 119$ tandis que la comédie satirique Testament, du cinéaste Denys Arcand occupe la troisième marche du podium avec des recettes de 184 221$ amassées pendant son second week-end à l’affiche (pour un total à ce jour de 762 780$).

Rappelons que Taylor Swift: The Eras Tour a enregistré un démarrage record la fin de semaine dernière en récoltant plus de 92 millions de dollars au box-office nord-américain, devenant ainsi le concert filmé le plus payant de tous les temps aux guichets.